Згідно з російським екзит-полами, Володимир Путін переміг на виборах і вп’яте став президент РФ із «переконливою перевагою» у 87%. Щонайменше 80 протестувальників були затримані у різних містах Росії в останній день голосування, яким виборці затвердили подальше перебування Путіна на президентській посаді. Опівдні біля виборчих дільниць утворилися довгі черги з росіян, які відгукнулися на заклик вдови опозиціонера Олексія Навального у такий спосіб висловити свій протест проти фейкових виборів. Хоча переобрання 71-річного російського президента на наступний термін більшість спостерігачів вважали неминучим, у перші два дні голосування по всій країні були зафіксовані десятки випадків вандалізму на виборчих дільницях. Голосування за п'ятий президентський термін Путіна проходило також і в окупованих Росією районах Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та в Криму – BBC

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Володимир Путін сказав, що Росію «не залякають», після того, як його привітали із перемогою на виборах, яка робить колишнього агента КДБ російським лідером із найтривалішим за понад 200 років терміном перебування при владі. «Я хочу подякувати всім вам і всім громадянам країни за вашу підтримку і цю довіру», – сказав Путін на прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Москві вранці в понеділок, через кілька годин після закриття виборчих дільниць. «Незалежно від того, хто і як сильно намагатиметься нас залякати, хто б і як би не хотів придушити нас, нашу волю, нашу свідомість – нікому в історії ще цього не вдавалося. Це не спрацювало зараз і не спрацює в майбутньому. Ніколи», – заявив він – France 24

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Колишній президент Дональд Трамп розповів у суботу повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів із Демократичної партії, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим чинником під час першої спроби оголосити імпічмент Трампу. Виступаючи в суботу на передвиборчому мітингу в Огайо, Трамп заявив, що він начебто спочатку дозволив демократам робити «все більш дикі» заяви про те, що він сказав Зеленському, «а потім ми оприлюднили запис». Трамп стверджував, що коли представниця від Демократичної партії від штату Каліфорнія Ненсі Пелосі, яка тоді була спікеркою Палати представників, «почула» цю стрічку, вона була розлючена тим, що її союзники обдурили її попередніми «неправдивими» переказами розмови. Трамп заявив, що Пелосі начебто сказала «своїм людям»: «Якого біса ви мене в це втягнули? Ви чули цю розмову? Він нічого з того, про що ви мені розповідали, не говорив!» Трамп запевняв присутніх, що Пелосі начебто сказала: «Давайте просто вдамо, що він це казав, і продовжимо йти вперед». Трамп продовжив: «Після того, як вони вигадали усю цю історію, а потім почули справжній запис, вони померли. Вони не знали, що ця телефонна розмова була записана. Це був хороший випадок запису телефонної розмови. Це зафіксували, й вони попалися», – CNN

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Також під час мітингу в Огайо Трамп заявив, що президентські вибори в листопаді стануть «найважливішою датою» в історії США, назвавши свою кампанію за повернення до Білого дому поворотним моментом для усієї країни. Через кілька днів після того, як він отримав статус імовірного кандидата на виборах від Республіканської партії, колишній президент попередив про можливе «кровопролиття» у тому разі, якщо його не оберуть. Було не зовсім зрозуміло, що саме він мав на увазі, але заява ця пролунала в його коментарі щодо існуючих наразі загроз для автомобільної промисловості США.«Ця дата – запам’ятайте її: 5 листопада – я вважаю, що це буде найважливіша дата в історії нашої країни», – сказав 77-річний зірковий гість мітингу у Вандалії, штат Огайо, повторивши звічні вже для нього докори про те,що його конкурент, теперішній президент Джо Байден, начебто є «найгіршим» президентом за всю історію Америки – France 24

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Кількість людей, постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва в неділю, зросла до дев'яти, повідомили в Миколаївській ОДА. Одна людина загинула, і серед постраждалих є двоє дітей. Повідомляється, що окупанти запустили по цьому південноукраїнському місту дві ракети «Іскандер». Значних пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки та інфраструктура обласного центру – НВ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив свою рішучість розпочати наступ на Рафах, незважаючи на усю міжнародну критику такого рішення. Наразі в цьому місті знайшли притулок приблизно 1,5 мільйона палестинців, які прибули сюди з інших районів Гази. Заява Нетаньяху прозвучали після того, як канцлер Німеччини під час поїздки на Близький Схід знову заявив про свою незгоду із цим планом. Але ізраїльський прем'єр-міністр наголосив, що «ніякий міжнародний тиск не зупинить Ізраїль» у досягненні його воєнних цілей. «Якщо ми зупинимо війну зараз, не досягнувши всіх її цілей, це означатиме, що Ізраїль програв війну, і ми не допустимо цього», – запевнив Нетаньяху на засіданні свого кабінету. Він сказав, що Ізраїль має право продовжувати свою війну до повної ліквідації ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа «більше не становила загрози». «Для цього ми також будемо працювати в Рафаху». Прем'єр-міністр сказав, що рейд ізраїльтян на палестинське місто, розташоване на півдні сектора Газа, «відбудеться» і займе «кілька тижнів». Він жорстко розкритикував своїх опонентів, сказавши: «Невже у вас така коротка пам’ять? Швидко ж ви забули про [7 жовтня], найстрашнішу різанину, вчинену проти євреїв з часів Голокосту», – BBC

Тисячі людей зібралися на вихідних в центрі Братислави, аби висловити протест проти реформування національного суспільного мовника RTVS. Протестувальники побоюються, що внаслідок цього реформування канал опиниться під повним контролем уряду. План реформ передбачає перейменування RTVS на STaR («Словацьке телебачення і радіо») та звільненнябільшої частини його топ-менеджменту, зокрема й гендиректора каналу. Новогокерівника словацького суспільного мовника має призначити рада, склад якої обирає частково Мінкульт, частково парламент, більшість у якому має правлячакоаліція – Euronews

Співробітники міжнародних гуманітарних організацій попереджають, що лічені тижні відділяють Судан від жахливої продовольчьої кризи й голоду, в той час як волонтери намагаються хоч якось нагодувати населення цієї африканської країни в умовах постійної небезпеки та збройного насильства. Війна між Збройними силами Судану (SAF) та їхніми колишніми партнерами із Сил швидкої підтримки (RSF) розпочалася в столиці Судану Хартумі в квітні 2023 року, в останні дні Рамадану. Відтоді вона поширилася на більшу частину країни й дуже заважає зусиллям благодійних організацій з доставки продовольства, адже місцеві волонтери постійно піддаються переслідуванням та арештам з боку воюючих сторін. Цьогорічний Рамадан знову висвітлив усю серйозність ситуації, адже більшості суданців наразі складно забезпечити собі навіть разовий прийом їжі та чисту воду, щоб розговитися ввечері. Ентоні Ніл, координатор кількох міжнародних неурядових організацій у Судані, сказав Sky News: «Нас, можливо, кілька тижнів відділяютьвід катастрофічної кризи голоду в Дарфурі, Кордофані та Хартумі». З багатьох причин ми перебуваємо зараз у ситуації, коли загроза голоду надзвичайно зросла через низку бюрократичних обмежень, з якими ми зіткнулися протягом останніх 11 місяців», – Sky News