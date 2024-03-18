Європейський Союз рішуче засудив незаконне проведення псевдовиборів президента Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, а також не визнаватиме їхні результати.

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля від імені блоку.

У Брюсселі зазначили, що президентські "вибори", проведені в Росії 15-17 березня, відбулися в дуже обмежених умовах на тлі незаконної агресивної війни РФ проти України.

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За оцінкою ЄС, Кремль продовжує посилювати систематичні внутрішні репресії, переслідуючи опозиційних політиків, громадські організації, незалежні ЗМІ за допомогою репресивного законодавства та політично вмотивованих судових вироків.

"Вибори проходили в умовах політичного простору, який постійно звужується, що призвело до тривожного зростання порушень громадянських і політичних прав, недопущення до виборів багатьох кандидатів, у тому числі всіх тих, хто виступав проти незаконної агресивної війни Росії, позбавлення російських виборців реального вибору і сильного обмеження їм доступу до достовірної інформації", - йдеться в заяві.

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Боррель окремо наголосив, що шокуюча смерть опозиційного політика Олексія Навального напередодні виборів є ще однією ознакою посилення та систематизації репресій.

В ЄС вчергове запевнили, що не визнають і ніколи не визнаватимуть ані проведення так званих "виборів" на території України, ані їхні результати.

"Вони є нікчемними і не можуть мати ніяких юридичних наслідків. Політичне керівництво РФ і причетні до організації виборів побачать наслідки таких протиправних дій", - сказав Боррель.

Брюссель засудив незаконне проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України - в Автономній Республіці Крим і Севастополі, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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"Так звані вибори на цих територіях є ще одним очевидним порушенням Росією міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України… Ми закликаємо Росію поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України", - йдеться в заяві.

Брюссель вчергове підтвердив свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну проти України і негайно, повністю і беззастережно вивести свої військові сили і техніку з усієї території України", - закликали у ЄС.

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Нагадаємо, шеф української розвідки підтвердив рекордну кількість зіпсованих бюлетенів і скриньок під час "виборів" в РФ.