Заступника мера міста Талан у регіоні Бургундія (департамент Кот-д'Ор) відсторонили від виконання обов'язків за поїздку до Росії "міжнародним спостерігачем" на президентських виборах.

Про це пише Укрінформ з посиланням на France.info.

"Ця особиста ініціатива жодним чином не відображає цінності, яких дотримуються всі обрані члени муніципальної ради", - заявив міський голова Талан.

Мер містечка, в якому мешкають 11 тисяч людей, додав, що йому нічого невідомо про поїздку свого заступника.

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Він вважає, що так звані вибори в Росії відзначаються відсутністю справжніх представників опозиції, і що вони не можуть бути визнані.

Раніше французьке МЗС повідомило, що бере до відома очікувані результати президентських псевдовиборів, згідно з якими Володимир Путін залишається президентом Російської Федерації на п'ятий термін, та наголошує, що ніколи не визнає їх результати на тимчасово окупованих українських територіях.

Нагадаємо, топ-дипломати низки європейських країн розповіли, як у їхніх столицях відреагували на "перемогу" Владіміра Путіна на чергових псевдовиборах в Росії, що також проводилися на ТОТ України.

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Крім того, в ЄС назвали нікчемними результати "виборів" в Росії, що також проводилися на ТОТ України.