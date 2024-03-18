Внаслідок авіаційних ударів пакистанських військових по сходу Афганістану в ніч проти понеділка загинуло п’ятеро жінок і троє дітей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Речник афганських талібів Забіхулла Муджахед повідомив, що близько 3 години ночі пакистанські літаки розбомбили будинки мирних жителів у східних провінціях Хост і Пактіка, убивши п’ятьох жінок і трьох дітей.

Муджахед наголосив, що такі атаки є «порушенням суверенітету Афганістану і матиме наслідки».

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Крім того, неназваний пакистанський посадовець підтвердив факт завдання авіаударів, однак Міністерство закордонних справ та військові Пакистану не відповіли на офіційний запит про коментар.

Зазначається, що напруженість між двома країнами зросла з моменту повернення талібів до влади в Афганістані в 2021 році.

Влада Пакистану неодноразово заявляла, що відгалуження талібів, відоме як "Тегреек-е-Талібін Ракистан" (Tehreek-e-Taliban Pakistan), погрожувало скинути уряд у Пакистані, і зараз переховується в Афганістані.

У Кабулі відкинули звинувачення з боку Ісламабаду.

Водночас у Пакистані заявили, що почнуть атакувати цих бойовиків, якщо афганські таліби цього не зроблять самі.

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Напередодні атаки видання AP повідомило, що на північному заході Пакистану, поблизу кордону з Афганістаном, терорист-смертник протаранив військовий пост вантажівкою, начиненою вибухівкою.

Внаслідок вибуху вантажівки загинуло п'ятеро солдатів, а в перестрілці, що сталася після цього, - двоє офіцерів. Військам Пакістану вдалося вбити шістьох нападників.

Зазначається, що на деяких терористах були жилети смертників. Відповідальність за напад взяло на себе новостворене бойове угруповання "Джаїш-е-Фурсан-е-Мухаммад" (Jaish-e-Fursan-e-Muhammad).

Пакистанські військові повідомили, що "сили безпеки Пакистану сповнені рішучості знищити загрозу тероризму в країні, і такі жертви наших хоробрих солдатів ще більше зміцнюють нашу рішучість".

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Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі і прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф засудили напад і віддали данину пам'яті військовим.

Раніше ми писали, що 4 березня в Пакістані потужні дощі та снігопади спричинили зсув: загинули 35 людей.