Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України — 2024. У переліку кращих компаній - найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

У матеріалі команди зазначається, що Індекс Опендатаботу — це аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальне становище та географію українського бізнесу.

Він базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінансовій звітності компаній, інформації про зв’язки з Росією, санкційних списках та решті аналітичних інструментів Опендатабот.

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При складанні Індексу Опендатаботу-2024 враховані як фінансові показники, так і ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з РФ.

Також в Індексі позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов’язані декларувати свої прибутки.

До цьогорічного переліку не потрапили комунальні та державні підприємства.