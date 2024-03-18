Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України — 2024. У переліку кращих компаній - найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.
У матеріалі команди зазначається, що Індекс Опендатаботу — це аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальне становище та географію українського бізнесу.
Він базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінансовій звітності компаній, інформації про зв’язки з Росією, санкційних списках та решті аналітичних інструментів Опендатабот.
При складанні Індексу Опендатаботу-2024 враховані як фінансові показники, так і ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з РФ.
Також в Індексі позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов’язані декларувати свої прибутки.
До цьогорічного переліку не потрапили комунальні та державні підприємства.
Зазаначається, що Індекс відображає погляд на українські компанії з точки зору актуальних державних реєстрів, тож може розходитись із уявленням, створеним у публічному інформаційному просторі.
Показники за «вагою» та часткою галузі та регіону розраховуються на базі топу компаній та їхніх обігів. Такий підхід дає можливість зрозуміти й оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку всієї країни, фінансову ємність галузей та становище найбільших гравців кожної галузі.
Нагадаємо, в українських судах за 2023 рік розглянули понад 3 млн справ. Ця кількість майже в півтора рази перевищує кількість справ, розглянутих за 2022 рік.
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