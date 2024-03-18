Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Фейсбуці.

Зазначається, що Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.

Також він очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Був речником Східного угруповання військ.

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Раніше ми писали, що Ігнат пішов з посади речника Повітряних Сил. Він залишиться в Повітряних силах ЗСУ та працюватиме на іншому напрямку.

 

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