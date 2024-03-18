Сьогодні, 18 березня, Україна і НАТО започаткували роботу Комітету з питань стратегічних комунікацій у складі Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Місії України при НАТО.

«У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулось установче засідання Комітету з питань стратегічних комунікацій Ради Україна-НАТО. Українську сторону представили заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко та директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС України Вікторія Ляліна-Бойко», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Шевченко ознайомив учасників засідання з роботою у сфері забезпечення інформаційної безпеки, заходами з протидії російській пропаганді та дезінформації.

Під час цієї презентації він приділив окрему увагу питанням комунікацій із населенням на тимчасово окупованих територіях України, шляхам донесення до цих людей правдивої та достовірної інформації щодо подій в Україні та у світі.

Ляліна-Бойко представила учасникам засідання ключові пріоритети України в зовнішніх комунікаціях, зокрема, за напрямками забезпечення сталої підтримки України, надання Україні необхідного озброєння та військового обладнання.

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Особливу увагу українська сторона приділяє міжнародному позиціонуванню Формули миру Президента Зеленського, посиленню міжнародної ізоляції та санкцій проти країни-агресора, а також міжнародним зусиллям для притягнення до відповідальності Росії та російського керівництва за злочини, скоєні під час військової агресії проти України.

Окремим напрямком у зовнішніх комунікаціях МЗС України, за словами представниці відомства, є розвиток інформаційної взаємодії з країнами так званого Глобального Півдня.

Зазначається, що держави НАТО виявили інтерес до унікального досвіду України в сфері стратегічних комунікацій та наголосили на тому, що Альянс особливо зацікавлений у вивченні практики успішних комунікаційних кампаній під час війни.

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На переконання сторін, новостворений Комітет з питань стратегічних комунікацій в рамках Ради Україна-НАТО буде ефективним інструментом взаємодії у цій сфері.

Союзники по Альянсу підтвердили тверду готовність надалі підтримувати Україну, зокрема, в її зусиллях із протидії російській пропаганді та дезінформації, а також у збережені високої міжнародної уваги до підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

Раніше ми писали, що Міністри закордонних справ ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.