З 20 березня компанії Amazon, Microsoft і Google закриють доступ до своїх хмарних сервісів для користувачів на території Російської Федерації.

Про це повідомив дистриб’ютор Microsoft у РФ, компанія Softline.

«Від імені ГК Softline ми підтверджуємо отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon про зупинення з 20 березня 2024 року доступу до хмарних продуктів на території Росії. У зв'язку з цим ГК Softline попереджає про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів та сервісів Microsoft, Amazon та Google», - йдеться у повідомленні.

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Згідно з листами від правовласників, буде припинено доступ до таких хмарних продуктів, як Power BI, Dynamics CRM та інших.

«Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, які містять ці продукти», — додали в ГК Softline.

Зазначимо, що ці обмеження визначені 12-м пакетом санкцій Європейського Союзу від 19 грудня 2023 року, який обмежує постачання до Росії програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів.

Тобто російські компанії не зможуть користуватися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них.

Раніше ми писали, що Європейський Союз виключив із санкційних списків співзасновника російської IT-компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.