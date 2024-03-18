Космічний телескоп Hubble сфотографував неправильну галактику UGC 5829, що розташована в сузір'ї Малого Лева.

Про це повідомляє Укрінформ.

Неправильна галактика (також нерегулярна галактика) — галактика з неправильними зовнішніми обрисами або з нерівномірним розподілом яскравості.

Зазначається, що «галактика-павук» знаходиться приблизно за 30 мільйонів світлових років від нашої планети.

У цієї галактики кілька різних назв у різних інших каталогах. Наприклад, у Позагалактичній базі даних Ліона-Медона вона має назву LEDA 31923, у Морфологічному каталозі галактик — MCG+06-24-006, а в каталозі Слоанівського цифрового огляду неба — SDSS J104242.78+342657.3.

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Слід зауважити, що є ще одна галактика зі схожою, але все ж таки іншою назвою. Вона відома як «галактика-павутина».

Космічний об’єкт розташований приблизно в 300 разів далі від Землі, ніж галактика UGC 5829.

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