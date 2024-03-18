На підконтрольну Україні територію приїхали три родини з тимчасово окупованих територій в Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У повідомленні зазначається, що одна родина з трирічним малюком жила в Енергодарі та працювала на ЗАЕС. Вони відмовилися співпрацювати з російською окупаційною армією, через це росіяни приходили до них із обшуками, залякували їх і влаштовували допити.

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Також вдалося виїхати мамі з 8-річним сином та ще одній мамі з 9-річним сином із Донецької області.

"Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їхні сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. Із родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу", — зазначив Лубінець.

Раніше ми писали, що з тимчасово окупованих росіянами території України команда Save Ukraine повернула опікунську родину, в якій виховують трьох дітей різного віку.

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