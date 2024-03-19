Комунальне підприємство "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з компаніями, повʼязаними з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського, пише Економічна правда, посилаючись на матеріали журналістського розслідування Bihus.Info .

Як встановили журналісти, Світлана Ільїна, бухгалтерка сестри Брагінського, яка раніше займала відповідну посаду в його компанії, як ФОП вигравала тендери на постачання спецодягу для комунальників на 17 млн грн.

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Крім того, у відповідних тендерах також брало участь ТОВ "99 продакшн", власником якої є давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець, а директоркою якийсь час була двоюрідна сестра колишнього очільника комунального підприємства Ганна Феніна. Загалом ТОВ "99 продакшн" отримало 18 млн грн від постачання одягу працівникам "Київського метрополітену".

Як зʼясували журналісти Bihus.Info, Кривець на початку 2022 року опосередковано через "99 продакшн" став основним бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація", яке ще з 2017 року укладало прямі контракти з "Київським метрополітеном". Так, наприклад, "Енергодарбудмеханізація" отримала в 2021 році контракт як субпідрядник на понад 270 млн грн для будівництва нових станцій метро.

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Натомість у "Київському метрополітені" зазначили, що компанія використала лише 74 млн грн. Вже у 2022 та 2023 роках "Енергодарбудмеханізація" отримала нові контракти на понад 82 млн грн. За даними Bihus Info, партнер Брагінського також отримав понад 37 млн грн на ремонти на "червоній" гілці київського метро.

Ще одним підрядником "Київського метрополітену" з 2017 року є ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика"". Компанія аналогічно виступала субпідрядником у ТОВ "Енергодарбудмеханізація". У 2019 році "КБ "Теплоенергоавтоматика" отримала від "Київського метрополітену" понад 360 млн грн за субпідрядні роботи з будівництва "зеленої" гілки метро на Виноградар.

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У 2020 році "Теплоенергоавтоматика" отримала нового власника: ним стала Тетяна Белецька, а новим директором компанії – Олександр Стеценко. Белецька є колишньою балериною, а тепер педагогом Київського Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка.

Родинні зв'язки Брагінського

У розслідуванні стверджується, що Белецька є тещею Кривця, а Стеценко – колишній менеджер спільного бізнесу Кривця і Брагінського.

Додається, що наприкінці 2022 року "Київський метрополітен" виплатив компанії "Теплоенергоавтоматика" маже пів мільярда грн за капітальний ремонт тунелів "червоної" гілки метро. А впродовж 2023-го компанія Белецької отримала ще майже пів мільярда грн.

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Загалом "Теплоенергоавтоматика" отримала державні кошти в рамках контракту на суму понад 1,5 млрд грн, який комунальне підприємство зробило непублічним.

У відповідь на друге розслідування щодо Брагінського мер Києва Віталій Кличко закликав редакцію Bihus.Info направити всі зібрані матеріали до правоохоронних органів.

"Прошу журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info", - зазначив мер Києва.