Військове відомство РФ шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Наразі операції російських кораблів обмежені, а захист від дронів посилено, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, успіх України у веденні асиметричної морської ударної кампанії, що триває, призвів до візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на командний пункт Чорноморського флоту (ЧФ) у тимчасово окупованому Криму 17 березня 2024 року.

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Там Шойгу отримав оновлену інформацію про операції ЗСУ та обговорив ефективність власних військово-морських сил. За даними Міноборони РФ, він оголосив про нові заходи для підрозділів російського ЧФ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних та надводних апаратів.

Росіяни бояться українських морських дронів

За даними британської розвідки, особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби з дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі. Шойгу також наказав оснастити неназвані об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту.

"Російський ВМФ, швидше за все, вдався до обмеження своїх операцій східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати зростають. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське Міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі", - йдеться у звіті.

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Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.