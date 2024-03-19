На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до Парижа для особистої зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном. Його головна мета - відновити відносини з Європою, які зіпсувалися через "безмежне партнерство" Пекіна з Кремлем попри повномасштабну російську агресію проти України.

Про це пише Politico з посиланням на офіційних осіб у Парижі та Брюсселі.

За даними видання, наразі Пекін також "намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл для майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії - інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі".

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За словами співрозмовників Politico, просування цього меседжу посилилося на початку березня, під час європейського туру спецпредставника Китаю Лі Хуея щодо майбутнього України.

МЗС Китаю офіційно заявляло, що Хуей пообіцяв "підтримати своєчасне скликання мирної конференції, яка передбачатиме рівноправну участь усіх сторін".

Травнева поїздка Сі приурочена до 60-річчя дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Втім, за даними видання, цього разу настрій у Франції, ймовірно, відрізнятиметься від урочистостей, з якими відзначали 50-річчя двосторонніх відносин між державами.

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"Це буде менш святково і більш виважено, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", - розповів на умовах анонімності співрозмовник Politico, знайомий з підготовкою до візиту.

"Ми вимагаємо взаємності у відносинах з Китаєм, зокрема в ключовій сфері екологічного переходу", - додав він, посилаючись на дискусію про те, наскільки Європі варто знизити ризики у відносинах з Китаєм.

Видання наголошує, що європейський візит Сі планувався місяцями, і за ним уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях. Окрім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Китай у квітні.

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Нагадаємо, Пекін розглядає участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Kyiv Post також писав, навіщо спецпредставник Китаю вдруге приїжджав до України, Росії та країн Європи з тією ж “мирною місією”.