Жителі російського Бєлгорода та області спішно евакуюються з регіону, про що свідчать перехоплення телефонних розмов місцевих жителів.
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив перехоплені розмови місцевих жителів про ситуацію як у Грайвороні, так і в Бєлгороді. Жінка стверджує, що з Бєлгорода багато хто виїжджає. Чоловік у відповідь заявляє: "Для нашого шанованого президента потрібно показати, що ми згуртовані, і не можна показати, що люди кудись їдуть".
Жінка своєю чергою зазначає, що російські ЗМІ готують спеціальні сюжети, які буцімто демонструють, що ситуація у регіоні аж ніяк не налякала місцевих мешканців і не створила їм перешкод для голосування на виборах президента РФ.
"Вони сюжети роблять спеціально з людьми, або спеціально їх підмовляють, або, може, просто для сюжетів таких беруть, які кажуть: "Нас не зламати, ми йдемо голосувати, і це все (ситуація в регіоні), щоб нас залякати, а ми не полохливі", - каже росіянка.
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Потім інший чоловік розповідає про свого одногрупника, який працює у Федеральній службі контролю за обіром наркотиків.
"(Одногрупник) вчора записав сторіз про те, що чергує у Грайвороні. Вони (влада РФ) зібрали всіх, кого можна взагалі зібрати, для того, щоб або вивозити, або ще якісь завдання (виконувати)", - заявив росіянин.
"Навіть абсолютно непрофільні тиловики у цьому вже задіяні. І ФСБ, і Слідчий комітет", - додав він.
Далі чоловік стверджує, що в Бєлгороді "гучно"."Я ось два дні побув, і, звичайно, людей поменшало в рази на вулицях, і купа зачинених магазинів... Закриті доставки, закриті піцерії, все закрито", - сказав він. Крім того, ЛСР опублікував перехоплення іншої телефонної розмови, в якій росіянка каже: "Я в Бєлгороді, напевно думатиму туди (їхати) до Старого Осколу. Туди везуть усіх на тимчасове проживання".
Легіон вчергове закликав жителів Бєлгорода залишити місто ввечері в понеділок, 18 березня.
"Бєлгород, терміново! Закликаємо жителів міста негайно покинути Бєлгород або знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу!" - йшлося в заяві ЛСР.
Російські добровольці запевнили, що завдають ударів по військових цілях, проте через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі "можуть постраждати цивільні".
У вівторок, 19 березня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що через посилення обстрілів влада регіону вирішила вивезти з області дев'ять тисяч дітей.
"Велику кількість сіл відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода та Бєлгородського району, Шебекінського округу, Грайворонського району", - повідомив він.
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