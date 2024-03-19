Допомога Україні у війні проти Росії є інвестицією не лише в боротьбу України проти Росії, а й в європейську та глобальну безпеку, заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка стартувала сьогодні в Німеччині, повідомляє Укрінформ.

"Наш меседж сьогодні чіткий. США не дадуть Україні програти, ця коаліція не дасть Україні програти, і вільний світ не дасть Україні програти", – сказав Остін.

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Міністр нагадав, що минулого тижня США оголосили про додаткову військову підтримку України обсягом 300 млн доларів, та назвав інші країни, які оголосили про надання допомоги Україні. Серед них він назвав, зокрема, Чехію, яка надасть 600 тис. артилерійських боєприпасів, Німеччину, Францію, Данію та Швецію, які пообіцяли надати важливі та необхідні пакети військової допомоги.

"Це інвестиція не лише в боротьбу України проти російської агресії, це також інвестиції в нашу спільну безпеку – європейську безпеку та глобальну безпеку. Ми будемо менш захищені, якщо Путін досягне своєї мети, і ми всі будемо менш захищеними на самоті, в агресивному світі, де диктатори будуть силою змінювати кордони і стирати країни, відновлювати свої колишні імперії”, – сказав Остін.

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Він наголосив на успіхах України, зокрема, у знищенні російських кораблів у Чорному морі, а також нагадав про постійні атаки російських ракет та іранських дронів, яких зазнає цивільне населення.

Остін сказав також про те, що від початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Росія втратила 315 тис. своїх військових убитими й пораненими, а вибір Путіна почати війну став Росії в 1,3 трильйона доларів.

Міністр оборони США закликав союзників не зволікати у підтримці України та пообіцяв, що робота з пошуку адаптивних та відповідних шляхів для підтримки захисників України активно триватиме.

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Варто нагадати, що попереднє, 19-е засідання у форматі "Рамштайн" відбулося в лютому цього року. Kyiv Post докладно писав про результати цієї зустрічі.