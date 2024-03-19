Центр просторових технологій (CST) запустив сайт із дослідженням атаки на Маріупольський драматичний театр, де зібрані фото, відео, супутникові знімки, що засвідчують воєнний злочин росіян.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Маріупольської міської ради.

“Центр просторових технологій (CST) запустив "Просторовий архів", де зібрав тисячі фотографій, відео, супутникових знімків та публікацій у соціальних мережах про трагедію Драмтеатру”, - зазначається у повідомленні.

Advertisement

У міськраді поінформували, що в архіві ще викладені розмови зі свідками знищення російськими загарбниками будівлі, де ховалися сотні маріупольців.

"Просторовий архів" складається з 10 відеоінтерв'ю зі свідками вибуху, діаграми, візуалізацій та 3D-моделей, які надають результатам дослідження просторовий вимір.

Крім цього, на сайті представлені три дослідницькі тексти з результатами дослідження, що розповідають про роль театру як укриття та аналізують наслідки атаки.

У міськраді зазначили, що нині росіяни намагаються приховати наслідки бомбардування театру 16 березня 2022 року. Спочатку вони обнесли театр будівельною завісою, а тепер проводять роботи з демонтажу будівлі.

Advertisement

За словами організаторів проєкту, матеріали дослідження є важливим історичним документом, що засвідчує воєнний злочин росіян.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року ВКС РФ скинули дві авіабомби на будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі. На той момент будівля слугувала гуманітарним штабом для розподілу медикаментів, їжі, води, а також місцем збору для людей, які сподівалися на евакуацію через зелені коридори.