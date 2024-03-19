Російська окупаційна армія від початку березня 2024 року випустила по Україні 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб.
Про це у Телеграмі повідомив Президент Володимир Зеленський.
“Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб”, - зазначив очільник країни.
Водночас, за словами Зеленського, Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, знищувати російську військову авіацію.
Президент додав, що такі дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати, “але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів”.
“«Петріоти» й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме: захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти”, - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили шлях України до членства в ЄС та подальшу підтримку України.
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