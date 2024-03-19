Російська окупаційна армія від початку березня 2024 року випустила по Україні 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб.

Про це у Телеграмі повідомив Президент Володимир Зеленський.

“Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб”, - зазначив очільник країни.

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Водночас, за словами Зеленського, Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, знищувати російську військову авіацію.