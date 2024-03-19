Російська окупаційна армія від початку березня 2024 року випустила по Україні 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб.

Про це у Телеграмі повідомив Президент Володимир Зеленський.

“Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «Шахедів» і майже 900 керованих авіабомб”, - зазначив очільник країни.

Advertisement

Водночас, за словами Зеленського, Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, знищувати російську військову авіацію.

Президент додав, що такі дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати, “але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів”.

“«Петріоти» й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме: захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти”, - підкреслив Зеленський.

Advertisement

Нагадаємо, Президент України провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили шлях України до членства в ЄС та подальшу підтримку України.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній В Україні створили сайт із дослідженням удару по Маріупольському драмтеатру
Далі » До кінця березня ЄС поставить Україні 500 тисяч артилерійських снарядів – речник ЄС