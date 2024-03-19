Суд заочно призначив 11 років позбавлення волі військовослужбовцю Росгвардії, який у Гостомелі утримував цивільних людей у підвалі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав військовослужбовця зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області збройних сил РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

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Прокурор у суді довів, що в березні 2022 року під час захоплення росіянами Гостомеля засуджений разом з іншими наразі невстановленими військовослужбовцями збройних сил РФ проводив незаконні обшуки будівель. Загарбник вибивав двері, розбивав вікна та шукав військовослужбовців Збройних сил України і співробітників правоохоронних органів.

Також він проводив так звані фільтраційні заходи, під час яких перевіряв документи та відбирав у цивільних осіб мобільні телефони.

В одному з будинків підозрюваний спільно зі співслужбовцями, погрожуючи мирним жителям зброєю, змусив їх повністю роздягнутись. Надалі людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, а також погрожували зброєю.

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