Сили спеціальних операцій (ССО) заявили про знищення десятка важкої та автомобільної техніки російських військ на Запорізькому напрямку.Про це ССО повідомили у Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

"ССО спалили 10 одиниць важкої та автотехніки ворога на Запорізькому напрямку", - йдеться у підписі до ролику.

Вказано, що оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по російській техніці.

У підсумку спецпризначенці пошкодили та знищили дві самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" та 2С1 "Гвоздика"; дві 122-мм гаубиці Д-30; бронетранспортер та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Advertisement

За словами опитаного Kyiv Post українського аеророзвідника, ціна базової комплектації FPV-дрона коливається на рівні 14-17 тисяч гривень.

Водночас вартість ураженої дронами російської техніки в рази вища. Наприклад, станом на 1990 рік САУ "Піон" коштував трохи менше пів мільйона рублів, а вартість "Гвоздики" складає біля 1,5 млн доларів.

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

Співрозмовник Kyiv Post зауважив, що САУ "Піон" - самохідна артилерія найкрупнішого калібру, а "Гвоздика" - дуже маневрена самохідна гаубиця, які є пріоритетними цілями на полі бою.

Advertisement

Нагадаємо, раніше ССО відзвітували, що протягом доби один із їхніх підрозділів за допомогою FPV дронів ліквідував 13 російських солдатів і шість одиниць техніки, серед яких танки та важка вогнеметна система "Солнцепьок".

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній До 11 років ув’язнення заочно засудили росгвардійця, який у Гостомелі утримував цивільних
Далі » Фінляндія виділить 30 млн євро, Німеччина оплатить 180 тис. боєприпасів у межах ініціативи Чехії