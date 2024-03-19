Сили спеціальних операцій (ССО) заявили про знищення десятка важкої та автомобільної техніки російських військ на Запорізькому напрямку.Про це ССО повідомили у Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

"ССО спалили 10 одиниць важкої та автотехніки ворога на Запорізькому напрямку", - йдеться у підписі до ролику.

Вказано, що оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій нанесли низку вогневих уражень FPV-дронами по російській техніці.

У підсумку спецпризначенці пошкодили та знищили дві самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" та 2С1 "Гвоздика"; дві 122-мм гаубиці Д-30; бронетранспортер та п’ять одиниць автомобільної техніки.

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За словами опитаного Kyiv Post українського аеророзвідника, ціна базової комплектації FPV-дрона коливається на рівні 14-17 тисяч гривень.

Водночас вартість ураженої дронами російської техніки в рази вища. Наприклад, станом на 1990 рік САУ "Піон" коштував трохи менше пів мільйона рублів, а вартість "Гвоздики" складає біля 1,5 млн доларів.

Співрозмовник Kyiv Post зауважив, що САУ "Піон" - самохідна артилерія найкрупнішого калібру, а "Гвоздика" - дуже маневрена самохідна гаубиця, які є пріоритетними цілями на полі бою.

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Нагадаємо, раніше ССО відзвітували, що протягом доби один із їхніх підрозділів за допомогою FPV дронів ліквідував 13 російських солдатів і шість одиниць техніки, серед яких танки та важка вогнеметна система "Солнцепьок".