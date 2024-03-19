Сьогодні очільник Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні на 500 млн євро. Відповідну заяву міністр зробив під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підготували й до цієї зустрічі в форматі «Рамштайн» пакет допомоги вартістю майже півмільярда євро. В цього входить 10 тисяч артилерійських снарядів зі запасів наших Збройних сил. Доставка почнеться невдовзі, фактично негайно», - сказав міністр.

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ФРН, зокрема, уклала договір на придбання 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм для України, початок поставок очікується цього року.

У пакеті також 100 БМП і стільки ж високоефективних автомобілів для логістики, запчастини для раніше переданих систем і велика кількість медичного матеріалу.

Міністр також вважає, що Сполучені Штати Америки залишаються надійним партнером.

«Я не сумніваюся в надійності американців. У політичних системах є особливості, і ми повинні вирішувати ці питання», - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Німеччині проходить 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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