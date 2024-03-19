Під час 20 зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Фінляндія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 30 мільйонів євро.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"Фінляндія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи. Ми вдячні нашим фінським партнерам за це важливе рішення та непохитну підтримку. Разом ми переможемо!" - йдеться у дописі.
Finland will provide €30 million to procure artillery shells for Ukraine within the Czech initiative.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2024
We are grateful to our Finnish partners for this important decision and unwavering support. Together, we will win!
🇺🇦🤝🇫🇮@anttihakkanen @DefenceFinland pic.twitter.com/ZxyTVnwsHh
Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина бере на себе оплату 180 тисяч боєприпасів у рамках Чеської ініціативи.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Їх доставка буде здійснюватися поетапно та розпочнеться влітку. Логістикою опікується чеська сторона, Пісторіус провів на вихідних розмову зі своєю колегою Яною Черноховою.
Нагадаємо, у Мінобороні Німеччини анонсували пакет допомоги Україні на 500 млн євро. У пакеті буде 10 тисяч артилерійських снарядів.
Раніше ми писали, що Португалія приєдналась до ініціативи Чехії для закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європейського Союзу.
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