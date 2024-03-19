Під час 20 зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Фінляндія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 30 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Фінляндія виділить 30 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в рамках чеської ініціативи. Ми вдячні нашим фінським партнерам за це важливе рішення та непохитну підтримку. Разом ми переможемо!" - йдеться у дописі.