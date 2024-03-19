За підсумками засідання Контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни Контактної групи з питань оборони України за два роки зібрали $88 млрд військової підтримки, і зараз зосереджуються на двох напрямах – забезпечити нагальні потреби ЗСУ на полі бою, а також надати допомогу на довгострокову перспективу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Упродовж майже двох років ця Контактна група виділила понад $88 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки»,- зауважив Остін.

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Він відзначив, що найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Україні більше, ніж Сполучені Штати в розрахунку до власного ВВП.

«Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також мають зробити це», - наголосив глава Пентагону.

Він зазначив, що Контактна група продовжує зосереджуватися на двох напрямах.

«По-перше, ми працюємо разом, щоби забезпечити негайну підтримку українських військ, а по-друге, ми наполегливо працюємо з керівництвом України, щоби спланувати довгострокову оборону та стримування», - поінформував міністр оборони США.

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Він продовжив, що робота над довгостроковою підтримкою ґрунтується на зусиллях Коаліцій спроможностей, щоби допомогти Україні створити надійну бойову міць на майбутнє.

«Коаліції спроможностей допоможуть і дозволять друзям України координувати спільну підтримку впродовж багатьох років. Вони створюють послідовний, оперативний і стійкий підхід до безпеки України в майбутньому», - зазначив Остін.

У цьому зв’язку він повідомив, що у вівторок провів перше засідання керівної групи Коаліцій спроможностей, яке додало єдності в зусиллях і цілях восьми коаліцій країн на підтримку України. Тож, під час нинішньої зустрічі був обговорений досягнутий прогрес та скоординовані подальші шляхи для вирішення ключових питань.

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Остін подякував за спільну роботу представникам Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі й Великої Британії.

«Вони активізувалися, щоб очолити Коаліції спроможностей та залучити ресурси й персонал до виконання цього критично важливого завдання. Їхнє лідерство є свідченням єдності та рішучості зустрічі «Рамштайн» сьогодні», - наголосив глава Пентагону.

Він також підкреслив, що підтримка України має «вирішальне значення» безпосередньо для Сполучених Штатів. За його словами, коли США інвестують у безпеку України, вони інвестують у власну безпеку.