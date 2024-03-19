Під керівництвом британців військові ЗС України вчилися просуватися вперед, будинок за будинком, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати і дими, рятувати та евакуйовувати поранених, діяти злагоджено в групах.

Зазначається, що тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість: кількаповерхові приватні будинки, мініготелі, городи і сади, господарські приміщення, паркани та огорожі.

«У рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС під керівництвом австралійських інструкторів операції «Куду» Сухопутних військ Австралійських сил оборони продовжуються навчання військовослужбовців Сил оборони України відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель», - йдеться в повідомленні.

У межах багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС у Великій Британії тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

Окрему увагу приділили аналізу ситуації на ділянці фронту. Визначили порядок доповіді командирам, аби ті завжди мали актуальну інформацію та контролювали обстановку на ділянці.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окрім військових зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії українських армійців готують кращі інструктори та інструкторки з Австралії, Данії, Канади, Литви, Естонії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, Фінляндії та Швеції.

Навчання було розпочато у Великій Британії після того, як операцію ОРБІТАЛ, довгострокову програму навчання Британської армії в Україні, довелося призупинити, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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В пресслужбі нагадали, що операцію ІНТЕРФЛЕКС було розпочато в червні 2022 року. Ця провідна у світі навчальна програма, яка реалізується по всій Великій Британії, залучає новобранців-добровольців, які приєдналися до ЗСУ, не маючи практично жодного військового досвіду, і навчає їх навичок, необхідним для виживання та ефективності у бойових діях на передовій.

Раніше ми писали, що Велика Британія готова допомогти Німеччині в питанні передачі далекобійних ракет Taurus для України.