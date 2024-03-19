На засіданні Радбезу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що країни, які володіють ядерною зброєю, повинні зробити шість кроків для зменшення «ядерної напруги» у світі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт ООН.

«По-перше, нам потрібен діалог. Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні відновити спільну роботу з розробки заходів прозорості та зміцнення довіри для запобігання будь-якому використанню ядерної зброї», - сказав він.

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Гутерреш зазначив, що погрози щодо застосування ядерної зброї будь-яким шляхом є неприйнятними.

«Держави, які володіють ядерною зброєю, повинні знову підтвердити мораторій на ядерні випробування», - додав він.

Генсек ООН також нагадав, що зобов'язання щодо роззброєння повинні бути не словами, а стати діями.

«Держави, які володіють ядерною зброєю, повинні терміново погодитися, що жодна з них не буде першою використовувати ядерну зброю», - наголосив він.

Гутерреш також закликав ядерні-держави до скорочення кількості ядерної зброї.

«У Голлівуді (фільм - ред.) «Оппенгеймер» показав сувору реальність ядерного кінця світу для мільйонів людей. Людство не може пережити сіквел «Оппенгеймера», - зауважив генсек ООН.

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