Канада виділить 40 мільйонів канадських доларів (близько 30 млн дол США) на закупівлю артилерійських снарядів для України за межами Європейського Союзу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві оголосив Міністр оборони Канади Біл Блер за підсумками чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

«Під час обговорень представники України прямо говорили про нагальну потребу у більшій кількості артилерійських боєприпасів. Поки ми разом із партнерами у канадській промисловості працюємо над збільшенням внутрішнього виробництва 155-мм снарядів, ми також рішуче налаштовані якомога швидше вдовольнити нагальні потреби України. Підтримавши чеську ініціативу із передачі Україні великої кількості артилерійських боєприпасів, Канада нарощує зусилля, аби вдовольнити одну із найбільш нагальних оборонних потреб України», - сказав Блер.

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За його словами, ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч боєприпасів.

Блер додав, що Канада також передасть Збройним силам України пристрої нічного бачення на 5,7 млн дол, які будуть закуплені у канадської компанії Twenty20 Insight.

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Раніше ми писали, що Міноборони України оголосило про приєднання Фінляндії до чеської ініціативи закупівлі боєприпасів за межами ЄС. Фінляндія виділить 30 млн євро на ініціативу.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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