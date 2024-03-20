Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді зараз близька до остаточної дезорганізації, а одразу кілька десятків парламентарів висловлювали бажання скласти мандати через відсутність мотивації.

Про це йдеться у статті Української правди "Нема Ради, або Парламентська криза та інші негаразди Зеленського".

Станом на зараз СН де-юре налічує 235 народних депутатів, однак регулярно приходять на засідання й активно голосують орієнтовно 170-180 нардепів. Решта, як 17 депутатів групи Разумкова, або відкрито відкололись, або регулярно пропускають засідання.

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За даними джерела видання, між Офісом президента і парламентом є непорозуміння.

"ОП зневажає парламент. Вони думають, що "слуги" голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. Так, привів. І що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли, – каже співрозмовник. – Тому стара модель взаємодії уже не працює. Потрібно щось змінювати".

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За словами джерела, всі члени фракції втомилися від війни. До того ж, з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження.

"Депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там", – зауважив співрозмовник.

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За інформацією джерел видання, одразу кілька десятків народних депутатів зі "Слуги народу" висловлювали керівництву фракції бажання скласти мандати. Основна причина – відсутність мотивації.

"Умовно кажучи, приходить депутат і каже: "Пустіть мене. Мені пропонують менеджерську посаду на заводі і зарплату 8 тисяч доларів. Мені треба годувати сім'ю і якось розвиватися". І такі розмови я вже багато разів слухав", – розповів виданню один із членів фракції на умовах анонімності.

Нагадаємо, на початку березня Рада скасувала засідання протягом цілого пленарного тижня – нардепи не розглядали законопроєкти в сесійній залі. За словами Олексія Гончаренка з опозиційної фракції "Європейська солідарність", конфлікт виник через відрядження народних депутатів.

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