Європейська комісія (ЄК) у середу, 20 березня, оголосить пропозиції щодо використання прибутків від заморожених російських активів для фінансування постачання зброї Україні та стимулювання її оборонної промисловості.

Про це пише видання Bloomberg.

Оголошення має відбутися в день візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Брюсселя.

Напередодні керівник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель анонсував, що запропонує Євросоюзу використати 90% заморожених у Європі доходів від російських активів для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру. Ще 10% буде переведено до бюджету ЄС для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

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За словами Борреля, пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. Він додав, що це може приносити близько 3 млрд євро на рік.

Боррель зауважив, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС перед самітом лідерів Євросоюзу, який відбудеться 21-22 березня.

Наприкінці лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

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Згідно з пропозицією ЄС, частка доходів, отриманих з 15 лютого, яка ще не визначена, передаватиметься Євросоюзу двічі на рік до моменту зняття санкцій.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що ЄС готує законодавство, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів уже в липні.