Загальний огляд

  • Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до скорочення виробництва
  • Німеччина виділяє додатково 500 мільйонів євро на безпекову допомогу Україні
  • На 20-му саміті НАТО в Рамштайні понад 50 країн пообіцяли надати зброю
  • Російська залізниця під санкціями

Застосування дронів революційно змінює бойові діїголовнокомандувач ЗСУ

"Ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою, — заявив у вівторок в інтерв'ю Українській службі Радіо Свобода Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. – Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу".

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З початку року майже половина з 30 найбільших російських нафтопереробних заводів зазнали ударів українських безпілотників.

Від 900 000 до 600 000 барелів нафтопереробних потужностей були виведені з ладу через удари безпілотників, повідомили у вівторок видання Bloomberg і банк JP Morgan.

Внаслідок цих ударів 1 березня Росія призупинила експорт нафти, ймовірно, для того, щоб утримати низькі ціни на заправних станціях.

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Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

"Якщо це план Києва, то він схожий на тактику, яку Росія застосувала рік тому, коли атакувала українську енергосистему, підриваючи трансформатори в надії, що на ремонт знадобиться час, — сказав Сергій Вакуленко з Фонду Карнеґі за міжнародний мир. – Зрештою, Україні вдалося знайти достатньо запчастин і швидко вирішити проблему, тож кампанія Росії провалилася".

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Берлін заявив про постачання Україні зброї на суму понад 540 мільйонів доларів

На тлі нестачі важкого озброєння в Києві міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет, який включає 10 000 артилерійських снарядів, 100 бронемашин і 100 автомобілів матеріально-технічного забезпечення, повідомляє Deutsche Welle.

На 20-й зустрічі в Рамштайні альянс понад 50 країн пообіцяв озброєння

Коаліція з понад 50 країн і 32 держав-членів НАТО пообіцяла надати Києву додаткову матеріальну допомогу, щоб протистояти невиправданому повномасштабному російському вторгненню, яке Росія розпочала 24 лютого 2022 року. Коаліція вже два роки проводить зустрічі на військово-повітряній базі ВПС США в німецькому Рамштайні.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "Україна не відступить, а Сполучені Штати Америки не дадуть Україні зазнати поразки".

Він додав: "Україна бореться за своє життя як суверенна нація, і українські військові діють ефективно". Остін зазначив, що українські військові знищили або пошкодили 20 середніх і великих кораблів російського флоту.

Москва "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів на "оснащення, розгортання, утримання і підтримку своєї безглуздої війни проти сусіда", — сказав Остін.

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Київ, який значною мірою покладається на американську зброю, закликав Конгрес ухвалити рішення про збільшення обсягів закупівель матеріальних засобів, оскільки українським збройним силам доводиться обмежувати використання важкого озброєння і втрачати території через вторгнення російських військ.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Facebook, що в рамках дводенної зустрічі в Рамштайні він окремо зустрівся з Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном-молодшим.

"Сьогодні наша команда мала окрему зустріч... Обговорювали план України на 2024 рік, будівництво фортифікаційних споруд, посилення української протиповітряної оборони, забезпечення засобами радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом йшло далекобійне озброєння", — розповів Умеров.

Західні санкції починають шкодити російським залізничним перевезенням

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Протягом минулого року майже 50 000 потягів російської державної залізничної компанії були змушені призупинити або затримати перевезення, повідомило у вівторок видання RailFrieght.com.

Причина в тому, що обмежувальні заходи, запроваджені проти Росії за розпалювання війни, даються взнаки і створюють проблеми для російської залізниці з закупівлею запасних частин, пише профільне залізничне видання.

Російська залізниця також стикається з "нестачею освічених кадрів".

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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