Загальний огляд
- Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до скорочення виробництва
- Німеччина виділяє додатково 500 мільйонів євро на безпекову допомогу Україні
- На 20-му саміті НАТО в Рамштайні понад 50 країн пообіцяли надати зброю
- Російська залізниця під санкціями
Застосування дронів революційно змінює бойові дії – головнокомандувач ЗСУ
"Ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою, — заявив у вівторок в інтерв'ю Українській службі Радіо Свобода Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. – Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу".
З початку року майже половина з 30 найбільших російських нафтопереробних заводів зазнали ударів українських безпілотників.
Від 900 000 до 600 000 барелів нафтопереробних потужностей були виведені з ладу через удари безпілотників, повідомили у вівторок видання Bloomberg і банк JP Morgan.
Внаслідок цих ударів 1 березня Росія призупинила експорт нафти, ймовірно, для того, щоб утримати низькі ціни на заправних станціях.
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"Якщо це план Києва, то він схожий на тактику, яку Росія застосувала рік тому, коли атакувала українську енергосистему, підриваючи трансформатори в надії, що на ремонт знадобиться час, — сказав Сергій Вакуленко з Фонду Карнеґі за міжнародний мир. – Зрештою, Україні вдалося знайти достатньо запчастин і швидко вирішити проблему, тож кампанія Росії провалилася".
Берлін заявив про постачання Україні зброї на суму понад 540 мільйонів доларів
На тлі нестачі важкого озброєння в Києві міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет, який включає 10 000 артилерійських снарядів, 100 бронемашин і 100 автомобілів матеріально-технічного забезпечення, повідомляє Deutsche Welle.
На 20-й зустрічі в Рамштайні альянс понад 50 країн пообіцяв озброєння
Коаліція з понад 50 країн і 32 держав-членів НАТО пообіцяла надати Києву додаткову матеріальну допомогу, щоб протистояти невиправданому повномасштабному російському вторгненню, яке Росія розпочала 24 лютого 2022 року. Коаліція вже два роки проводить зустрічі на військово-повітряній базі ВПС США в німецькому Рамштайні.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "Україна не відступить, а Сполучені Штати Америки не дадуть Україні зазнати поразки".
Він додав: "Україна бореться за своє життя як суверенна нація, і українські військові діють ефективно". Остін зазначив, що українські військові знищили або пошкодили 20 середніх і великих кораблів російського флоту.
Москва "змарнувала" понад 200 мільярдів доларів на "оснащення, розгортання, утримання і підтримку своєї безглуздої війни проти сусіда", — сказав Остін.
Київ, який значною мірою покладається на американську зброю, закликав Конгрес ухвалити рішення про збільшення обсягів закупівель матеріальних засобів, оскільки українським збройним силам доводиться обмежувати використання важкого озброєння і втрачати території через вторгнення російських військ.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Facebook, що в рамках дводенної зустрічі в Рамштайні він окремо зустрівся з Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном-молодшим.
"Сьогодні наша команда мала окрему зустріч... Обговорювали план України на 2024 рік, будівництво фортифікаційних споруд, посилення української протиповітряної оборони, забезпечення засобами радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом йшло далекобійне озброєння", — розповів Умеров.
Західні санкції починають шкодити російським залізничним перевезенням
Протягом минулого року майже 50 000 потягів російської державної залізничної компанії були змушені призупинити або затримати перевезення, повідомило у вівторок видання RailFrieght.com.
Причина в тому, що обмежувальні заходи, запроваджені проти Росії за розпалювання війни, даються взнаки і створюють проблеми для російської залізниці з закупівлею запасних частин, пише профільне залізничне видання.
Російська залізниця також стикається з "нестачею освічених кадрів".
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