У Бєлгородській області Росії встановлюють блокпости у низці населених пунктів, а вʼїзд на прикордонні території обмежують.

Губернатор області В'ячеслав Гладков анонсував, що з 20 березня у семи населених пунктах регіону обмежать в'їзд. Йдеться про населені пункти Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безіменно, Новостроївка-Перша та Новостроївка-друга й місто Грайворон. На в'їзді у ці населені пункти встановлять блокпости.

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До того ж влада регіону планує встановити "порядок відвідування" житлових будинків буцімто у межах безпеки.

"Буде визначено порядок відвідування своїх житлових будинків... Ми будемо забезпечувати безпечний прохід до місця розташування будинку та у зворотному порядку, коли не буде обстрілів", - розповів Гладков.

За словами губернатора, місцева влада переконувала жителів області евакуюватися, але дехто відмовився.

"Спочатку люди говорили: "ні, ми залишимося", починається посилення обстрілів - кажуть: "Вивезіть нас", - заявив він.

"А вже фізично надати допомогу з вивезення практично неможливо, не наражаючи на небезпеку життя інших людей", - додав Гладков.

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Водночас джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що влада Бєлгорода раніше блокувала евакуацію цивільних через вибори президента Росії, які проходили з 15 по 17 березня.

Співрозмовник зазначав, що у місті блокували вокзали. На питання Kyiv Post, чи могли цивільні виїхати до іншого регіона власним транспортом, джерело відповіло "як пощастить", та додало, що у місті вже тоді було багато блокпостів.

Гладков, крім того, анонсував, що з 21 березня влада регіону видаватиме безкоштовні продуктові набори мешканцям понад десятка населених пунктів в області, у тому числі і жителям міста Грайворон. Жителів частини населених пунктів російська влада обіцяє звільнити й від оплати комунальних послуг за березень.

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У своєму зверненні губернатор додав, що 22 березня 1,2 тисячі дітей з регіону вирушать до Пензи, Тамбова та Калуги.

Російське державне медіа ТАСС із посиланням на Гладкова вказує, що школярі у прикордонних районах Бєлгородської області і в Бєлгороді за рішенням оперштабу до кінця тижня підуть на канікули. У коледжах та вишах навчання вестиметься дистанційно.

Раніше ми писали, що жителі російського Бєлгорода та області спішно евакуюються з регіону, про що свідчать перехоплення телефонних розмов місцевих жителів, опубліковані російськими добровольцями з Легіону "Свобода Росії".

До того ж Легіон вчергове закликав жителів Бєлгорода залишити місто.

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"Бєлгород, терміново! Закликаємо жителів міста негайно покинути Бєлгород або знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу!" - йшлося в заяві ЛСР в понеділок, 18 березня.

Російські добровольці запевнили, що завдають ударів по військових цілях, проте через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі "можуть постраждати цивільні".

У вівторок, 19 березня, Гладков казав, що через посилення обстрілів влада регіону вирішила вивезти з області дев'ять тисяч дітей, а велику кількість сіл області будуть відселяти.

На відео, які наразі ширяться у соцмережах, Бєлгород все більше стає схожим на прифронтове місто, в якому лунають сирени повітряної тривоги, часті вибухи та видно осередки пожеж після обстрілів.