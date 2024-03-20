Від редакції: спеціальний кореспондент Kyiv Post у Польщі Міхал Куявський взяв ексклюзивне інтерв’ю в колишньої прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс на «Форумі майбутнього Європи», організованому цього тижня в польській столиці Варшавським інститутом підприємництва Heritage Foundation та Спілкою підприємців та роботодавців Польщі (ZPP).
МК: Хочу запитати у вас як у людини, яка у 2022 році була прем’єр-міністеркою Великої Британії – країни, що підтримала Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії й продовжує активно це робити: де, на вашу думку, ми опинилися після більш ніж двох років руху цим складним шляхом?
ЛТ: Ну, перш за все, ми й далі маємо якомога потужніше підтримувати Україну. І ми маємо дати українцям можливість використовувати всю наявну зброю і всі можливі тактики, щоб перемогти Росію. Це те, що має статися. І я й далі буду переконувати в цьому західних політиків усіма можливими способами.
МК: Багато західних політиків і серед керівництва НАТО, і серед лідерів ЄС, а також деякі інші союзники Києва також заявляють, що ми повинні підтримувати Україну всіма можливими засобами. Але мені хочеться запитати, чи є, на вашу думку, Захід настільки консолідованим, як він намагається себе позиціонувати, адже ми бачимо, наприклад, поведінку Словаччини та Угорщини чи допомогу, яка застрягла у Вашингтоні.
ЛТ: Я вважаю, що потрібно й далі наголошувати на тому, що ми наразі боремося з віссю авторитаризму. І це стосується не лише Росії. Це й про Китай, про Іран. Всі вони працюють спільно, намагаючись підірвати єдність і позиції Заходу. Тому ми маємо бути максимально рішучими, аби не дати Путіну перемогти. Бо якщо він переможе, то, по-перше, на Україні він точно не зупиниться. Ми всі це знаємо. Ми знаємо, що він буде загрожувати країнам Балтії, Молдові. Також ми знаємо, що президент Сі сприйняв би це як зелене світло для свого вторгнення на Тайвань і посилення своєї влади та впливу Китаю. Отже, це стало би катастрофічнною помилкою для Заходу, тому нам неодмінно треба продовжувати наполягати на всебічній підтримці України.
МК: Ви згадали Іран, Китай і Росію. Якщо говорити про Захід, то якщо ми подивимося на вулиці європейських столиць, а також деяких американських міст, то побачимо там потужні рухи на підтримку, наприклад, ХАМАС у випадку конфлікту в Ізраїлі. Що сталось із західним суспільством?
ЛТ: Так, це справді жахливо. Сталося те, що на Заході надто довго терпіли ці підривні ліві ідеї, заспокоюючи себе й не вживаючи належних заходів протидії цим ідеям. І знаєте, зовсім не випадково, що досить часто ці люди пов’язані з радикальним екологічним рухом, а також із антикапіталістичним рухом. Йдеться про постійні спроби підірвати західні цінності зсередини. Отже, нам треба побороти їх, нам треба вступити з ними в битву ідей і перемогти в цій битві. Але ми також маємо бути впевненими, що ми достатньо інвестуємо в нашу оборону.
МК: Це щодо лівих. А як щодо консерваторів? Ми бачимо, що зараз і консерватори також блокують подальшу допомогу Україні. Що сталося зі спадщиною Рональда Рейгана? Подивіться на останні події в столиці США.
ЛТ: Ну, я особисто хочу, аби США надавали максимальну підтримку Україні й дозволяли їй використовувати всю надану зброю і всі можливі тактики ведення війни, зокрема літаки та ракети великої дальності. Я нещодавно була присутня на конференції консервативної партії у США і не зустріла там жодної людини, яка би підтримувала Росію. Усі, з ким я там поспілкувалася, щиро хочуть, щоб Росія програла. І я впевнена, що частина цього завдання полягає в тому, що ми маємо чітко розуміти наші цілі в цій війні, розуміти, як Україна може досягти перемоги, і чому так важливо перемогти Росію. Але, як відомо, дискусії навколо цих питань досі тривають.
МК: Якщо говорити про Росію як загрозу європейській системі безпеки, минулого року я розмовляв із лордом Морісом Гласманом з Лейбористської партії. Він вважає, що необхідно створювати нові оборонні альянси, наприклад, Північний альянс між Великою Британією, скандинавськими країнами, країнами Балтії та Польщею. Що ви думаєте з приводу такої ідеї?
ЛТ: Я особисто дуже підтримую цю його ідею. Ми вже робимо дещо в цьому напрямку і назвали це JEF – Об’єднані експедиційні сили – до складу яких входять контингенти з тих країн, які особливо гостро відчувають загрозу з боку Росії. Я також вважаю, що нам потрібно створити економічне НАТО, створити силами всього вільного світу, яке має гарантувати, що ми спільно впораємось із загрозами з боку Росії та Китаю. З огляду на це я дуже підтримую створення таких альянсів.
МК: Дуже дякую вам за це інтерв'ю.
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