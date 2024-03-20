Від редакції: спеціальний кореспондент Kyiv Post у Польщі Міхал Куявський взяв ексклюзивне інтерв’ю в колишньої прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс на «Форумі майбутнього Європи», організованому цього тижня в польській столиці Варшавським інститутом підприємництва Heritage Foundation та Спілкою підприємців та роботодавців Польщі (ZPP).

МК: Хочу запитати у вас як у людини, яка у 2022 році була прем’єр-міністеркою Великої Британії – країни, що підтримала Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії й продовжує активно це робити: де, на вашу думку, ми опинилися після більш ніж двох років руху цим складним шляхом?

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ЛТ: Ну, перш за все, ми й далі маємо якомога потужніше підтримувати Україну. І ми маємо дати українцям можливість використовувати всю наявну зброю і всі можливі тактики, щоб перемогти Росію. Це те, що має статися. І я й далі буду переконувати в цьому західних політиків усіма можливими способами.

МК: Багато західних політиків і серед керівництва НАТО, і серед лідерів ЄС, а також деякі інші союзники Києва також заявляють, що ми повинні підтримувати Україну всіма можливими засобами. Але мені хочеться запитати, чи є, на вашу думку, Захід настільки консолідованим, як він намагається себе позиціонувати, адже ми бачимо, наприклад, поведінку Словаччини та Угорщини чи допомогу, яка застрягла у Вашингтоні.

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ЛТ: Я вважаю, що потрібно й далі наголошувати на тому, що ми наразі боремося з віссю авторитаризму. І це стосується не лише Росії. Це й про Китай, про Іран. Всі вони працюють спільно, намагаючись підірвати єдність і позиції Заходу. Тому ми маємо бути максимально рішучими, аби не дати Путіну перемогти. Бо якщо він переможе, то, по-перше, на Україні він точно не зупиниться. Ми всі це знаємо. Ми знаємо, що він буде загрожувати країнам Балтії, Молдові. Також ми знаємо, що президент Сі сприйняв би це як зелене світло для свого вторгнення на Тайвань і посилення своєї влади та впливу Китаю. Отже, це стало би катастрофічнною помилкою для Заходу, тому нам неодмінно треба продовжувати наполягати на всебічній підтримці України.

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МК: Ви згадали Іран, Китай і Росію. Якщо говорити про Захід, то якщо ми подивимося на вулиці європейських столиць, а також деяких американських міст, то побачимо там потужні рухи на підтримку, наприклад, ХАМАС у випадку конфлікту в Ізраїлі. Що сталось із західним суспільством?

ЛТ: Так, це справді жахливо. Сталося те, що на Заході надто довго терпіли ці підривні ліві ідеї, заспокоюючи себе й не вживаючи належних заходів протидії цим ідеям. І знаєте, зовсім не випадково, що досить часто ці люди пов’язані з радикальним екологічним рухом, а також із антикапіталістичним рухом. Йдеться про постійні спроби підірвати західні цінності зсередини. Отже, нам треба побороти їх, нам треба вступити з ними в битву ідей і перемогти в цій битві. Але ми також маємо бути впевненими, що ми достатньо інвестуємо в нашу оборону.