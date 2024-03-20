Активісти з “КіберСпротиву” отримали доступ до пошти заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту Захарія Джіоєва. Саме ця агенція займалась вивезенням зерна. Зокрема, фахівці знайшли документи росіянина.

На особистій пошті Джіоєва є документи, які підтверджують вивезення українського зерна до Росії, Ірану та Туреччини. Також Джіоєв надавав інформацію щодо купівлі нових барж для обслуговування транспортного сполучення в Керченській протоці.

Активісти зазначили, що більше інформації з пошти передали відповідним службам для ознайомлення з діяльністю Джіоєва, аби надалі притягнути злочинця до відповідальності за крадіжку зерна та допомогу у встановленні російської окупаційної влади.

Зауважимо, що з 2023 року Захарій Джіоєв оголошений у розшук СБУ, і тепер йому загрожує 15 років в’язниці.

Раніше ми писали, що українські активісти перехопили листування голови Держдуми РФ із Путіним. Високопосадовець закликав Путіна посилити контроль держави та конфронтацію з країнами Заходу.