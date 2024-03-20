Легіон "Свобода Росії" опублікував у Telegram перехоплення телефонної розмови жителя Бєлгородської області, під час якої він стверджує, що російська армія бомбардує місцеві села керованими авіабомбами.

"Мирні жителі Бєлгородщини обговорюють, як ЗС РФ бомбить їхні села. Хто б міг подумати?.." - сказано в підписі до аудіо.

Чоловік у розмові зі своєю матір'ю передає слова свого знайомого.

"Наші великі бомби скидають, Вовка сказав, тому гуде все. Він сказав, що зараз вони скидають великі бомби. Зараз, каже, літак високо летить, і бомби, що планують, скидають туди", - говорить він.

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У вівторок ЛСР опублікував ще одне перехоплення розмов місцевих жителів, з якого ясно, що місто Грайворон Бєлгородської області та його околиці перебувають під постійним обстрілом з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).