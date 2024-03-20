Легіон "Свобода Росії" опублікував у Telegram перехоплення телефонної розмови жителя Бєлгородської області, під час якої він стверджує, що російська армія бомбардує місцеві села керованими авіабомбами.
"Мирні жителі Бєлгородщини обговорюють, як ЗС РФ бомбить їхні села. Хто б міг подумати?.." - сказано в підписі до аудіо.
Чоловік у розмові зі своєю матір'ю передає слова свого знайомого.
"Наші великі бомби скидають, Вовка сказав, тому гуде все. Він сказав, що зараз вони скидають великі бомби. Зараз, каже, літак високо летить, і бомби, що планують, скидають туди", - говорить він.
У вівторок ЛСР опублікував ще одне перехоплення розмов місцевих жителів, з якого ясно, що місто Грайворон Бєлгородської області та його околиці перебувають під постійним обстрілом з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації
Російські добровольці стверджують, що путінські війська ховаються в житловій забудові, а мешканці закликають рідних залишати місто.
Крім того, ЛСР, Російський Добровольчий Корпус (РДК) та Сибірський батальйон у середу оприлюднили спільне звернення до губернатора області В'ячеслава Гладкова.
"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та, зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей з усієї території області", - сказано в заяві.
Антикремлівські добровольці констатували, що їхні удари по військових цілях посилюються, а обстріли регіону фактично не припиняються, люди ж "продовжують страждати і гинути".
"Жертви серед мирного населення - виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей", - йдеться у зверненні.
"Гладков! Подумай про свій народ! Ти нестимеш відповідальність за нові жертви, якщо повна евакуація населення не відбудеться найближчим часом", - наголосили російські добровольці.
Тим часом у регіоні встановлюють блокпости в низці населених пунктів, а вʼїзд на прикордонні території обмежують. https://www.kyivpost.com/uk/post/29801
Як анонсував учора Гладков, з 20 березня в семи населених пунктах регіону обмежать в'їзд. Йдеться про населені пункти Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безіменно, Новостроївка-Перша та Новостроївка-друга та місто Грайворон. На в'їзді у ці населені пункти встановлять блокпости.
Губернатор у своєму зверненні стверджував, буцімто місцева влада переконувала жителів області евакуюватися, але дехто відмовився. Однак після посилення обстрілів місцеві жителі вимагають їх вивезти.
"А вже фізично надати допомогу з вивезення практично неможливо, не наражаючи на небезпеку життя інших людей", - заявив Гладков.
Водночас джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що влада Бєлгорода раніше блокувала евакуацію цивільних через вибори президента Росії, які проходили з 15 по 17 березня.
Раніше ми писали, що жителі російського Бєлгорода та області спішно евакуюються з регіону, про що свідчать перехоплення телефонних розмов місцевих жителів, опубліковані ЛСР.
На відео, які наразі ширяться у соцмережах, Бєлгород все більше стає схожим на прифронтове місто, в якому лунають сирени повітряної тривоги, часто лунають вибухи та видно осередки пожеж після обстрілів.
Коментарі (0)