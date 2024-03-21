Під час пандемії коронавірусу платформа OnlyFans залучила мільйони користувачів, а під час повномасштабного вторгення на ній навіть стали заробляти донати для ЗСУ. То в чому секрет популярності платформи?

Скільки можна заробити на OnlyFans в Україні та чи законно це?

Що таке OnlyFans та як він працює?

OnlyFans (Онліфанс) – це платформа для публікації відео-, фото- й аудіоконтенту. Вона шалено популярна в індустрії розваг для дорослих, але також використовується тренерами, фітнес-інструкторами, музикантами, блогерами та іншими публічними людьми. Суть у тому, що отримати контент фоловери можуть тільки по підписці. Підписка дозволяє якийсь час стежити за обраними людьми, і виглядає це як та сама передплата на Netflix або YouTubeMusic.

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Історія створення Онліфанс

Британський підприємець Тім Стоклі раніше керував вебплатформою GlamGirls, яка спеціалізувалася на софткор-порнографії. Потім він заснував Customs4U, де клієнти могли робити індивідуальні замовлення відео у порномоделей. У листопаді 2016 року бізнесмен вирішив піти далі та створити доступний для всіх сервіс OnlyFans. Ця платформа дозволила моделям монетизувати свій контент і напряму взаємодіяти зі своєю аудиторією. Щоб заснувати таку велику платформу, Стоклі взяв у свого батька позику в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів.

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Всього за два роки після створення OnlyFans 75% акцій компанії придбав українсько-американський підприємець Леонід Радвінський, ставши таким чином одним з її директорів. Радвінський давно займається бізнесом у Великій Британії та вже володів компанією MyFreeCams на той час. Саме це стало відправною віхою в історії OnlyFans як платформи для дорослого контенту. Вже в грудні 2021 року засновник платформи Тім Стоклі оголосив про свій відхід з бізнесу, тоді ж на його місце прийшла Амрапалі Ган. У липні 2023 року генеральним директором OnlyFans стала Кейлі Блер, яка раніше обіймала посаду керівника зі стратегічних питань та операцій компанії.

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Чому популярний ОнліФанс?

Спочатку інтерес до платформи OnlyFans підігрівали творці аматорського та професійного еротичного контенту. Популярні зірки могли заробляти сотні доларів завдяки своєму акаунту. Пандемія COVID-19 стала сильним поштовхом для розвитку цього напряму на ОнліФанс. З березня по квітень 2020 року база користувачів і творців контенту збільшилася на 75%.

Ще один пік популярності цієї платформи був після згадки Бейонсе в реміксі пісні Megan Thee Stallion "Savage" у квітні 2020 року. Тоді трафік збільшився на 15%, а генеральний директор Тім Стоклі стверджував, що на OnlyFans статистика реєстрацій становила приблизно 200 000 нових користувачів щодня (з них 6 000 - 8 000 творців контенту). 2020 рок став знаковим ще й тому, що на платформі зареєструвалося багато відомих особистостей, у тому числі Cardi B та Тайлер Поузі, а також такі медіагіганти, як Munchies та Barstool Sports, що додатково збільшило інтерес до сайту.

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Хто найпопулярніша модель на OnlyFans

Анджела Рене Уайт наразі є найпопулярнішою моделлю OnlyFans, відомою як Blac Chyna. Вона дуже успішний інфлюєнсер в інстаграм, є зіркою реаліті-шоу, а також була у стосунках з американським репером Tyga та Робом Кардаш'яном. Її вартість підписки була дуже високою, коли зірка тільки заявилася на платформі, але потім підписка на акаунт Blac Chyna стала коштувати всього $19,99 на місяць. Її підписники отримують доступ до ексклюзивного контенту для дорослих, включаючи фотографії в білизні та тематичні відео з фут-фетишем. Загалом на такому контенті для дорослих моделі вдається заробити щонайменше $20 млн щомісяця.

Другими за популярністю в 2023 році йшли акаунти акторки й співачки Белли Торн і хіп-хоп-виконавиці Карді Бі. Першій фото на OnlyFans принесли 11 мільйонів, а другій — 9,34 мільйона доларів. Міа Халіфа — колишня порноакторка зі США, зараз вона сумлінна активістка, втім продовжує публікувати відверті фото на своєму акаунті Onlyfans. Це приносить їй до $6,42 млн щомісяця. Bhad Bhabie, або Даніелла Бреголі — американська реп-артистка та інтернет-знаменитість. Вона стала відома після того, як потрапила на шоу «Доктор Філ» (американське ток-шоу, створене Опрою Вінфрі та ведучим Філом Макгроу). Варто їй було створити акаунт на Onlyfans, як вона за рік заробила 52 млн доларів. Тож якщо ти красивий, успішний та знаменитий, тобі не треба просувати себе чи свій акаунт, гроші й так потечуть рікою.

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Хто сидить на OnlyFans?

Загалом, не існує певного портрета середньостатистичного користувача OnlyFans. Статистика стверджує, що там сидять досить різні люди — з різними цілями, смаками, професіями та статками. Є ті, хто прийшов, бо підписаний на всі соцмережі конкретної інфлюєнсерки, а є й бажаючі отримати гарячий контент від будь-кого. Творці контенту пропонують широкий асортимент фото й відео на будь-який смак, деякі світлини чи записи навіть безкоштовні, тому зайти на платформу, щоб отримати фан, може будь-хто.

Зазвичай більшість аудиторії іноземна, але серед підписників локальних персоналій є й українці. Враховуючи, що більшість користувачів реєструються під автоматичними юзернеймами з цифрами — наприклад, «username8911», то їхня особистість надійно прихована. Саме за це багато хто цінує ОнліФанс: можна підписатися на будь-кого, але ніхто не буде знати, хто ти є. Це нібито розв'язує руки та дозволяє не відмовляти собі у вподобаннях, тоді як, наприклад, в Instagram чи X усі одразу бачать твої підписки чи активність.

Як заробляють на OnlyFans?

Одна з фішок платформи ОнліФанс – це повна відсутність обмежень щодо вартості доступу до контенту. Існує лише нижня межа розцінок, а от встановлювати свою верхню планку — це прерогатива автора контенту. Тобто, все залежить від популярності та бажання конкретного мейкера. Якщо він вважає, що за фото- й відеоконтент його авторства треба платити сотні доларів, то може дозволити собі поставити таку планку.

Загалом, заробляти на цій платформі можна майже безкінечні суми, на відміну від популярних ТikТok та Іnstagram, де існують жорсткі обмеження формату фото та відео, а монетизація можлива тільки через рекламу. Залежно від трафіку та бажань своїх підписників, ви можете видавати їм платний контент у вигляді постів або їх частин, наприклад, опис без фото, а щоб побачити фото й відео, треба вже мати щомісячну підписку. Можна також брати оплату за приватні повідомлення, тобто, спілкування з власником облікового запису та виконання різних завдань за окрему плату, наприклад, записати відеопривітання. А ще є “чайові”, отримані з різних референтних програм чи як подяка за "особливі" фото і відео.

Скільки можна заробляти на OnlyFans в Україні

Найбільше передплатників на OnlyFans зараз має модель Blac Chyna – близько 16,2 млн осіб. Так, завдяки своєму профілю вона заробляє щонайменше 20 млн щомісяця. За словами українських моделей та результатами опитування серед активних креаторів, платформа OnlyFans дозволяє легко вийти на дохід у $400-700 на місяць.

При цьому, середній заробіток користувачів залежить від того, яким саме контентом ви займаєтесь, і становить в середньому до $150-200. Але, ставши дійсно популярною моделлю, можна почати заробляти від $1000 до $2500 лише на платних додаткових опціях та приватних повідомленнях.

В середньому на одному контенті можна заробити від 4,99 до 50 доларів. Користувачі самі визначають ціну за свої медіаматеріали. Додатковий контент можна продавати дорожче, ніж базовий, а за можливість завантажити щось ексклюзивне просити ще більше. При цьому варто враховувати, що платформі OnlyFans ви платите 20% від будь-якої суми, тож чим більше ви продаєте, тим більше вона заробляє.

Єдиною пересторогою для того, щоб почати заробляти на OnlyFans, є те, що закон України дійсно містить статті, за якими теоретично можна притягнути до відповідальності за певний вид контенту. Якщо ваш профіль визнають таким, що містить вже не просто еротичні, а порнографічні матеріали — на вас можуть завести кримінальну справу. Тому треба бути дуже обережним і не порушувати закон, щоб не нажити собі проблем.