Італійський співак Енцо Ґінацці більш відомий під псевдонімом Пупо повинен був виступити 26 березня у литовському місті Шяуляї в рамках шоу Legacy Inn, проте менш ніж тиждень тому від давав концерт у Москві.

Про це повідомляє Delfi.

У свою чергу 15 березня Пупо дав сольний концерт "Великий бенефіс Пупо. У колі друзів" у Москві, де заспівав на одній сцені з російськими пропагандистськими виконавцями.

Гінацці зазначив, що «не хоче говорити про політику» та бажає «нести голуба миру».

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Після того, як організатори шоу дізналися про вчинок італійця, вони скасували його виступ в Литві.

«Ми дуже раді і вітаємо рішення Legacy Inn закрити двері перед проросійським діячем», — прокоментував цю новину директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс.

Замість Пупо у Литві виступить інший відомий виконавець.

Пупо не заперечує того, що після початку повномасштабного вторгнення підтримує Росію. Він з’являвся у пропагандистській програмі на російському телебаченні та разом з Марією Львовою-Бєловою обговорював незаконне викрадення українського підлітка Богдана Єрмохіна.

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Раніше ми писали, що президент Литви позбавив громадянства балерину російського походження Ільзе Лієпу, оскільки вона засудила поведінку країн Балтії та підтримала війну Росії проти України.