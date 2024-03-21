Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган - єдиний лідер євроатлантичної спільноти, який привітав Владіміра Путіна з "перемогою" на псевдовиборах президента Росії.

Окрім цього, він вчергове запевнив Кремль, що "Туреччина готова відігравати будь-яку посередницьку роль у поверненні за стіл переговорів щодо України".

Водночас, згідно останніх заяв турецького МЗС, в Анкарі вважають, що російсько-українська війна переросла у протистояння на виснаження, а також не бачать підстав очікувати її завершення в 2024 році.

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"Ми у Туреччині стурбовані цим. Зі стратегічної точки зору ми стурбовані ризиком поширення на регіон. ... Немає підстав очікувати розвитку цього питання [припинення війни] у 2024 році. Ми не бачимо цього в найближчому майбутньому", - зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу CNN Türk.

Туреччина буде на саміті миру України

На необхідності мирних перемовин між Україною та РФ Анкара публічно наполягає ледве не від початку повномасштабної російської агресії.

Понад два роки потому Туреччина залишається країною, яка готова приймати мирні переговори сторін у війні, розповідає парламентар від президентської фракції Роман Грищук в ексклюзивному коментарі Kyiv Post.

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"Турецька сторона вважає обрану нею стратегію правильною. ...Думаю, вони сподіваються стати країною, яка виступить посередником в якихось переговорах по закінченню війни. Коли це буде..? Вони можуть чекати довго", - зазначив Грищук, який у Верховній Раді очолює групу з міжпарламентських зв’язків із Туреччиною.

З іншого боку, за словами Грищука, є чітка позиція України, що на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії "цивілізовані країни мають напрацювати єдине бачення щодо взагалі якоїсь розмови [з представниками Росії]".

Він нагадав слова президента України про те, що в Швейцарії не має бути тих, хто вбиває і порушує всі міжнародні договори.

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"Але я не думаю, що Туреччина наполягатиме, що вони не приїдуть [до Швейцарії], якщо [там] не буде Росії. Навпаки, думаю, Туреччина братиме участь, зокрема в погодженій і проговореній історії щодо продовольчої безпеки", - додав парламентар.

Realpolitik по-турецьки

На думку нардепа, таку позицію Анкари можна назвати Realpolitik (з нім. реальна політика - підхід у політиці чи дипломатії, який спирається передусім на владу й реальні умови, а не на ідеологічні, моральні чи етичні аспекти, - ред.).

"Туреччина - країна, яка знає свою стратегію, своє місце, а також те, що вигідно конкретно їй. Тому якщо вони говорять про мирні перемовини між Україною і Росією, значить вони або в це вірять, або це їхня позиція", - пояснив він, відкинувши можливість того, що росіяни використовують Туреччину як ретранслятор своїх позицій.

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Грищук окремо наголосив, що не варто порівнювати Туреччину з іншими європейськими країнами, які залишилися в теплих відносинах з Росією.

"У Туреччини є свій шлях і свій інтерес, і вона чітко проводить оцю реальну політику. Туреччина - сильний регіональний гравець, який збільшує свою потужність і який дуже суб'єктний в регіоні. І вони це розуміють", - продовжив нардеп.

За його словами, навіть якщо ми десь не розділяємо турецьку позицію чи в певних моментах вона може здаватися нам дивною, ми маємо її поважати.

"Бо це їхня міжнародна політика. І я не думаю, що є якісь передумови для того, щоб вони змінили цю позицію. Відповідно нам потрібно вибудовувати свої відносини з Туреччиною, розуміючи цю специфіку", - сказав парламентар.

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Відносини України і Туреччини в період "великої війни"

Грищук звернув увагу на те, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії був підписаний договір про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною (угода досі не ратифікована парламентами обох країн. Очікується, що вона може набрати чинності в найближчі місяці, - ред.).

"Шлях до цього підписання зайняв 10 років. На мій погляд, це був пік у двосторонніх відносинах України і Туреччини", - зазначив він.

Обравши свій шлях ставлення до повномасштабної війни, Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом. "Вони постійно і чітко про це говорять", - каже нардеп.

В межах військової підтримки з боку Туреччини він згадав Байрактари, а політичної - рішення Ердогана в перші дні повномасштабного вторгнення перекрити протоку Босфор для заходу військових кораблів Росії в межах доктрини Монтре, допомогу в звільненні військовополонених, зокрема командирів "Азову", а також велику дипломатичну перемогу - зернову угоду в липні 2022 року.

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"Зустріч Зеленського з Ердоганом у Стамбулі [8 березня] в тому числі стосувалася другого пункту Української формули миру про продовольчу безпеку. Ми б дуже хотіли, щоб Туреччина допомагала по цьому пункту, бо вона має досвід дипломатичної перемоги в межах зернової ініціативи", - пояснив Грищук.

Станом на зараз, за його словами, Україні потрібна "безумовна безпека судноплавства в Чорному морі. І вона неможлива без того, щоб бути разом із Туреччиною".

У контексті звільнення наших політв'язників, у тому числі Нарімана Джеляла та Леніє Умерової, парламентар відзначив "унікальну роль Туреччини": "Під час візиту 8 березня Зеленський також передав президенту Ердогану список наших громадян, в тому числі кримських татар, які утримуються в російських тюрмах у надзвичайно жорстоких умовах".

Грищук запевнив, що наразі Україна має сильного посла в Туреччині (дипломат Василь Бондар обіймає цю посаду з липня 2021 року, - ред.), а також добре розуміння турецької політики.

"Ми маємо розуміти, що, за соцопитуваннями, настрої всередині Туреччини більш антимериканські, ніж антиросійські. В Туреччині є підтримка України, а також є розуміння того, що Україна жертва, але це розуміння ґрунтується на тому, що Україна жертва якихось відносин США і Росії. Тобто, навіть найбільшим прихильникам України в Туреччині дуже важко донести, що це наша війна з Росією, і ми не виступаємо в ній просто розмінною монетою", - пояснив він.

Водночас турецька сторона продовжила зберігати теплі відносини з Росією: "Вони не вводили санкції, збільшили товарообіг між країнами... Вони також можуть привітати Путіна з “перемогою” на так званих виборах, які відбулися на територіях, які вони не визнають частиною Росії…", - сказав нардеп.

Нагадаємо, лідер Китаю поїде до Франції "дотискати" Макрона щодо РФ на Глобальному саміті миру.