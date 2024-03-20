ОНОВЛЕНО 19:45 Для удару по Харкову 20 березня росіяни використали ракету Х-35, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“За даними вибухотехніків ГУ НП в області, сьогодні варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикорабельну ракету Х-35”, - зазначив він.

ОНОВЛЕНО 17:30 Щойно з-під заваліл рятувальники витягли тіло п'ятого загиблого. пошуково-рятувальна операція триває, - повідомив міський голова Ігор Терехов.

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ОНОВЛЕНО 16:55 У Харкові кількість поранених внаслідок удару РФ по цивільному підприємству зросла до семи, повідомила у Харківська обласна прокуратура.

ОНОВЛЕНО 16:40 Кількість загиблих внаслідок теротистичного удару росіян по Харкову зросла до чотирьох, - повідомив міський голова Ігор Терехов

ОНОВЛЕНО 16:07 Під завалами підприємства у Харкові можуть перебувати близько 10 людей, повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Одну людину дістали без ознак життя. Ще два тіла без ознак життя ідентифіковано, але підрозділи ДСНС поки деблокувати їх не можуть. ДСНС працює, щоб локалізувати пожежу та розпочати деблокування завалів. Під завалами, за нашою інформацією, можуть перебувати ще близько 10 людей”, - сказав Синєгубов.

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За його інформацією, двоє з постраждалих - у тяжкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості, одна людина отримала незначні ушкодження.

ОНОВЛЕНО 15:03 У ДСНС повідомили, що займання сталося на площі понад 2 тис. кв. м. Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи.

Близько 13-ї години війська РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Відомо, що внаслідок атаки загинуло троє осіб. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це раніше повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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"Близько першої години дня ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", - зазначив він, додавши, що кількість жертв та постраждалих може бути більшою.

За попередніми даними поліції, удар завдано ракетою Х-59.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі та вирішують питання направлення до лікарні.