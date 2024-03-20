Частково визнана Республіка Косово оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі написав у мікроблозі X (раніше Twitter), що Косово продовжать підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про другий пакет військової допомоги для України, що складається з мінометних мін", - повідомив він.

Мачедонсі зазначив, що перший пакет, до якого увійшли вантажівки й тактичні та броньовані машини, доставлять в Україну вже наступного тижня.

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Раніше Міністр оборони Косово повідомив, що його країна передасть Україні мінометні міни.

«Косово продовжуватиме підтримувати Україну у її героїчній війні проти російської агресії», - зазначив пан Мачедонсі.

Нагадаємо, Канада виділить 30 млн дол. на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС. Міністр оборони Канади повідомив про приєднання країни до ініціативи після 20-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».