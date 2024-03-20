Російські та білоруські спортсмени не будуть допущені на церемонію відкриття Олімпіади в Парижі, повідомили в МОК. На церемонії, що має відбутися 26 липня, тисячі спортсменів рухатимуться на човнах річкою Сеною кілька миль до Ейфелевої вежі замість звичної ходи національних команд стадіоном. МОК заявив, що спортсмени з Росії та Білорусі, допущені до участі в Олімпійських іграх у статусі «нейтральних», матимуть шанс лише «відчути цю подію», ймовірно, спостерігаючи за нею з набережної Сени. МОК розробив особливу процедуру перевірки російських і білоруських спортсменів на здобуття нейтрального статусу. Від претендентів на нейтральний статус вимагається, щоб вони жодного разу публічно не висловлювалися на підтримку вторгнення РФ в Україну і жодним чином не були пов’язані з армією країни агресорки або державними службами безпеки РФ. МОК очікує, що близько 36 «нейтральних» спортсменів з російськими паспортами та 22 – з білоруськими пройдуть кваліфікацію на Ігри в Парижі. Рішення щодо того, чи буде цим спортсменам дозволено взяти участь у церемонії закриття Олімпіади 11 серпня, буде прийнято «на більш пізньому етапі», заявив МОК – AP

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Поліція Гаїті вбила щонайменше трьох людей під час відбиття нападу на центральний банк цієї острівної країни. «Група злочинців» націлилася на пограбування Банку Республіки Гаїті (BRH) у понеділок, повідомив AFP один із співробітників поліції, унаслідок чого загинуло до чотирьох нападників і поранено охоронця. Представники банку подякували силовикам за «захист нашого колективу». Гаїті вже кілька тижнів потерпає від спалахів насильства після того, як місцеві банди здійснили низку набігів на в'язниці, звільнили тисячі ув'язнених і змусили прем'єр-міністра країни піти у відставку – BBC

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Законодавчий орган Гонконгу, звільнений від опозиції, одноголосно схвалив новий закон про нацбезпеку, згідно з яким державна зрада, повстання та саботаж караються ув’язненням на термін аж до довічного. Таким чином місцеві законодавці проигнорували критику, що лунала на адресу нового закону з боку країн Заходу, про те, що закон ще більше обмежує права місцевого самоврядування. Усі 89 законодавців у палаті Законодавчої ради (LegCo) проголосували за законопроект про захист національної безпеки всього лише через кілька днів після того, як проект був представлений раді. Суспільні протести в Гонконзі проти прийняття цього закону були доволі приглушеними, і уряд отримав відомості про майже 97 % підтримки на підставі інформації, отриманої протягом місячного періоду законодавчих консультацій. Однак міжнародні правозахисні групи та низка урядів за кордоном висловлюють занепокоєння, що прийняття нового закону може ще більше обмежити права місцевого самоврядування. Як відомо, останнім часом в Гонконзі були ув'язнені десятки продемократичних активістів, і громадянське суспільство навіть не наважується протестувати після прийняття пропекінського закону – HKFP

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Китайський дипломат Ван Кецзянь зустрівся з політичним лідером ХАМАС Ісмаїлом Ханійе в Катарі, повідомило у вівторок міністерство закордонних справ Китаю. Ця зустріч стала першою публічно визнаною Пекіном зустрічю між представниками Китаю та ХАМАС після початку війни в Газі. Вона відбулася після візитів Вана до Ізраїлю та окупованого Західного берега й зробила його першим відомим високосадовцем, якого Пекін надіслав до регіону після смертоносних атак ХАМАС 7 жовтня та подальшого бомбардування Гази Ізраїлем. Ван Кецзянь і Ханійе «обмінялися думками щодо конфлікту в Газі та інших питань» під час зустрічі в неділю, згідно з коротким повідомленням МЗС Китаю у вівторок – CNN

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Близько 9000 дітей планується евакуювати з російського міста Бєлгород і області після обстрілів, в яких місцева влада звинувачує Україну. Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок останніх атак постраждали троє росіян, серед яких є дитина, а райони області, що межують з Україною, знеструмлені. Він додав, що загалом цього тижня в області загинули 16 людей, ще 98 отримали поранення. Це сталося впродовж кількох днів після того, як через обстріли у місті почали закриватися установи й підприємства – BBC

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Країни-члени ЄС і євродепутати в середу досягли угоди про обмеження безмитного імпорту деяких видів українських зернопродуктів, запровадженного після початку російського вторгнення. Як відомо, звільнення українського зернового імпорту від мита викликало бурхливі протести з боку фермерів низки європейських країн. Угода продовжує ще на рік звільнення від мита, запроваджене у 2022 році, але додає овес, а також яйця, м’ясо птиці та цукор до списку продуктів, до імпорту яких застосовуються «запобіжні заходи», спрямовані на запобігання наповненню ринку дешевими харчами. Пшениця та ячмінь до вказаного списку не потрапили. Затвердженний регламент «передбачає екстрені запобіжники для м’яса птиці, яєць і цукру», до списку обмежень потрапили також «овес, кукурудза, крупи (зерно із видаленою зовнішньою оболонкою) і мед», йдеться в прес-релізі Європарламенту – AFP