Литва приєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами Європейського Союзу. Країна виділила на ініціативу 35 мільйонів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

«Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи з боєприпасів», - написала вона.