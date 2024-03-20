Литва приєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами Європейського Союзу. Країна виділила на ініціативу 35 мільйонів євро.
Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
«Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи з боєприпасів», - написала вона.
Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 20, 2024
Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow
Раніше ми писали, що Канада приєдналась до чеської ініціативи після 20-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».
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