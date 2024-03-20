У Німеччині в озері неподалік Бад-Шенборна знайшли мертвою 51-річну Марину Стеценко, матір вбитої українки Маргарити Разаз, повідомиє BILD.

Слідчі припускають, що вона також померла внаслідок насильства. Водночас результатів розтину поки що немає.

За наявними в слідства даними, зловмисники вбили Марину Стеценко ввечері 6 березня, а потім, через кілька годин, і її 27-річну дочку.

Раніше ми писали, що два тижні тому поблизу міста Хоккенхайм на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою дочкою. Дівчинку Мію невдовзі знайшли. А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти.

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Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.