Президент Володимир Зеленський і міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен обговорили посилення протиповітряної оборони України й забезпечення українських захисників артилерією, бронетехнікою та безпілотниками.

Про це повідомили в Офісі Президента

Зокрема, сторони обговорили оборонну допомогу в межах спільних проєктів та подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

Зеленський докладно поінформував Оллонгрен про ситуацію на полі бою й актуальні потреби Сил оборони.

Advertisement

Він відзначив важливість того, що нідерландська делегація на чолі з міністром відвідала Дніпро, де мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Президент висловив подяку Нідерландам за всю підтримку та важливі рішення для України, серед яких – передача винищувачів F-16.

«Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами», – зазначив Президент.

Він наголосив на важливості фіксації в двосторонній безпековій угоді надання Україні цьогоріч військової допомоги на 2 млрд євро, а також потужний військовий блок.

Нагадаємо, 1 березня Нідерланди оголосили про надання Україні допомоги на 2 млрд євро та 250 млн євро для чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для потреб України за межами Європейського Союзу.