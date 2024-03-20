Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти мережі, що допомагала фінансувати виробництво ракет в Ірані, пише Укрінформ з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило обмеження проти трьох закупівельних мереж, які базуються в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині. Вони підтримували іранські програми з виробництва балістичних ракет, ядерні та оборонні програми.

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Ці мережі закуповували вуглецеве волокно, епоксидні смоли та інші товари для ракет, якими користуються Іранська організація джихаду аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, Міністерство оборони та логістики збройних сил Ірану та інші організації, проти яких уже запроваджено санкції.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що за допомогою складних секретних мереж закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системи озброєнь, які розпалюють конфлікти та піддають ризику незліченні життя мирних громадян.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наші інструменти, щоб зруйнувати ці мережі та притягнути до відповідальності ті країни, які сприятимуть розповсюдженню іранських безпілотників та ракет", – сказав Нельсон.

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