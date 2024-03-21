На незаконному збагаченні викрито колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України, повідомляє Державне бюро розслідувань.

У повідомленні ДБР вказується, що ексчиновник, перебуваючи на посаді в 2022-2023 роках, набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Йому висунуто обвинувачення в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років, наразі він затриманий і вирішуєтсья питання про обрання йому міри запобіжного заходу (обвинувачення наполягає на арешті).

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ДБР повідомляє, що серед сумнівних активів чиновника – квартира в столиці та 53 земельні ділянки. Окрім того, афілійовані з обвинуваченим підприємства купили склад площею 2000 кв. м.

Як повідомляє у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook членкиня Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони, Тетяна Ніколаєнко, йдеться про полковника Олександра Козловського. Вона каже, що ще майже рік тому проти нього та ряду афільованих з ним та його близькими фірм було порушено кримінальну справу.

"Під час вторгнення, з 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року фірми «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер», «Ресурс-Сервіс КМ» отримували гроші від Міноборони і у подальшому перераховували фірмі дружини Козловського «Еко трейд Україна» (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського", - пише Ніколаєнко.

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Раніше ми писали, що в 2023 році у відставку був відправлений міністр оборони Олексій Резніков, який опинився в центрі корупційного скандалу із закупівлями харчів для армії, коли одне яйце коштувало 17 гривень.

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Ми неодноразово розповідали про те, як українська влада намагається побороти корупцію в сфері закупівель харчів для армії. До яких саме антикорупційних заходів вдається наразі влада і з якими проблемами стикається на цьому шляху, читайте в ексклюзивному розслідуванні Kyiv Post.