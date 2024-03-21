Попри щоденні виклики воєнного часу, національний телеком оператор продовжує забезпечувати Україну зв`язком та збільшує інвестиції в цифрове майбутнє. У 2023 році капітальні витрати Київстар зросли на 6,8% до 6,364 млрд грн. Також компанія сплатила податків і зборів на загальну суму 10,8 млрд грн

Київстар продовжує підтримувати країну, забезпечуючи абонентів життєво необхідними послугами зв`язку та інтернету. Майже 100% телеком мережі компанії на підконтрольній території працює в звичному режимі. У 2023 році команда Київстар відновила зв’язок у 190 населених пунктах, де живе понад 112 тисяч людей, і збудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані з метою збільшення швидкості мобільного інтернету. Наразі мережа 4G телеком оператора охоплює територію, на якій проживає 95% населення України.

Advertisement

Розвиток нових мобільних технологій і збільшення покриття 4G мережі вплинули на споживання послуг мобільного інтернету. Так, у 4-му кварталі 2023 року абоненти Київстар використали мобільного інтернету на 9,6% більше, ніж у 4-му кварталі 2022 року. Кількість абонентів, що користуються швидкісним мобільним інтернетом, зросла на 8,8% у порівнянні з 4-м кварталом 2022 року - до 14,3 млн користувачів. Наразі вже близько 60% абонентів Київстару отримують послуги в мережі 4G-зв`язку.

Advertisement

Загальна кількість абонентів мобільного зв`язку Київстару в 4-му кварталі 2023 року знизилась у порівнянні з 4-м кварталом 2022 року на 3,4% до 23,9 млн через вплив таких факторів війни, як міграція населення за межі країни і тимчасова окупація населених пунктів. Київстар продовжує надавати абонентам послугу «Роумінг як вдома», яка дозволяє залишатись на зв`язку в 27 країнах Європи, користуючись «домашніми» тарифними планами.

Компанія в 2023 році збільшила капітальні інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки. Розвиток цифрового майбутнього України постійно у фокусі уваги компанії, яка планує виділити для цього в найближчі три роки понад 600 млн долл США.

Advertisement

Загальний дохід компанії в 4-му кварталі 2023 року зменшився на 3,3% до 7,9 млрд грн у порівнянні з 4-м кварталом 2022 року через низку негативних факторів, у тому числі через безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року. Компанія на знак подяки абонентам за підтримку скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну місячну плату за тарифом.

Київстар продовжує підтримувати важливі соціальні проєкти, як от забезпечення інженерно-саперних груп ЗСУ захисним спорядженням, закупівля медичного обладнання для лікування людей з тяжкими опіками, підключення до інтернету укриттів тощо. Компанія є сумлінним платником податків до бюджету України, і в 2023 році сплатила податків і зборів на суму понад 10,8 млрд грн.

Advertisement

Довідка про Київстар:

Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, який станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн долл США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн на підтримку ЗСУ, абонентів, реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар працює в Україні 25 років, визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Advertisement

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua