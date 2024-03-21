Міністр оборони Австралії Річард Марлес оголосив, що його країна приєдналася до коаліції дронів для України, пише Укрінформ із посиланням на The Guardian.

"Австралія приєднається до Великої Британії та Латвії у наданні безпілотників для підтрикми України в боротьбі з російськими військами в рамках угоди про коаліцію безпілотників", - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес на спільній пресконференції зі своїм британським колегою Грантом Шеппсом.

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"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - додав Марлес.

За його словами, Австралія продовжить "робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс та змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Військова допомога союзників України

26 березня під лідерством Польщі й Німеччини розпочне роботу нова ініціатива для допомоги України - "Коаліція бронетехніки", яка передбачає надання, зокрема, основних бойових танків. До неї вже приєдналися Велика Британія, Італія і Швеція.

Виділені нові кошти збільшують загальні витрати України на дрони для ЗСУ в цьому році. Як повідомлялося раніше, в державному бюджеті на 2024-й рік на виробництво та закупівлю дронів передбачено 43 млрд грн.

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Наприкінці минулого року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні більше ніж у сто разів збільшено виробництво дронів.

Виробництво і постачання озброєння для ЗСУ стало надважливою проблемою й для наших союзників. Раніше ми писали, що Швеція приєдналась до ініціативи Чехії для закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європейського Союзу.

Варто також додати, що напередодні ми повідомляли про рішення Єврокомісії виділити 500 млн євро на збільшення та пришвидшення виробництва боєприпасів в ЄС.