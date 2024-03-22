Байопіки та історичні драми дозволяють нам зануритися в чужу історію, щоб пережити її, ніби свою власну. Це не тільки вражає та надихає, але й спонукає дізнатися більше про себе і світ навколо.

Топ - 10 фільмів на реальних подіях, які варто подивитися

Найкращі фільми на реальних подіях за останні 20+ років

Кінострічки, засновані на реальних подіях, завжди були й залишаються популярними серед глядачів. Це саме той жанр кіно, який ніколи не втратить своєї актуальності. Зібрали для вас добірку зі старих та нових фільмів на всі часи, які варто подивитися, щоб розширити свій світогляд.

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1. Список Шиндлера (Schindler's List)

Краща військово-біографічна драма режисера Стівена Спілберга, що має рейтинг на imdb в 9/10. Історія базується на однойменному романі Томаса Кініллі. Фільм розповідає реальну історію Оскара Шиндлера, німецького підприємця, який врятував від загибелі понад тисячу євреїв під час Голокосту, використовуючи їх як робочу силу на своїх фабриках. Культовий фільм "Список Шиндлера" отримав незліченну кількість нагород, включаючи сім "Оскарів", три статуетки "Золотий глобус" та дві "Ґреммі". Це одночасно емоційно важкий, але й дуже глибокий фільм про геноцид євреїв за часів Гітлера, який варто подивитися кожному.

2. Соціальна мережа (The Social Network)

Завдяки створенню Facebook Марк Цукерберг став наймолодшим мільярдером у світі. Тож, якщо ви шукаєте мотивуючий факт та пораду, з чого почати кар'єру, можливо, цей фільм саме для вас. Картина "Соціальна мережа" заснована на біографії творця та розкриває захоплюючу історію створення однієї з найпопулярніших соцмереж світу. Фішка автобіографічної драми Девіда Фінчера в унікальному погляді на перебіг подій, які передували створенню фейсбук, а також у темі соціальних взаємин, складнощів ведення бізнесу та темного боку успіху.

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3. Аполло 13 (Apollo 13)

Кінострічка розкриває один з найдраматичніших моментів в освоєнні космосу, коли через поломку космічний корабель Аполлон 13 не зміг здійснити посадку на Місяць. Реальна історія, знята режисером Роном Ховардом, вдало передає напруженість та відчуття відповідальності, які супроводжували кожен момент цієї космічної драми. Фільм вирізняється не тільки захоплюючою сюжетною лінією, але й відмінною візуалізацією подій. Це гідна стрічка, що сподобається шанувальникам наукової фантастики та історії космосу. У ролях можна побачити таких відомих акторів як Том Генкс, Білл Пекстон, Кевін Бейкон, Ґері Сініз та Ед Гарріс.