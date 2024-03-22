Байопіки та історичні драми дозволяють нам зануритися в чужу історію, щоб пережити її, ніби свою власну. Це не тільки вражає та надихає, але й спонукає дізнатися більше про себе і світ навколо.
Топ - 10 фільмів на реальних подіях, які варто подивитися
Найкращі фільми на реальних подіях за останні 20+ років
Кінострічки, засновані на реальних подіях, завжди були й залишаються популярними серед глядачів. Це саме той жанр кіно, який ніколи не втратить своєї актуальності. Зібрали для вас добірку зі старих та нових фільмів на всі часи, які варто подивитися, щоб розширити свій світогляд.
1. Список Шиндлера (Schindler's List)
Краща військово-біографічна драма режисера Стівена Спілберга, що має рейтинг на imdb в 9/10. Історія базується на однойменному романі Томаса Кініллі. Фільм розповідає реальну історію Оскара Шиндлера, німецького підприємця, який врятував від загибелі понад тисячу євреїв під час Голокосту, використовуючи їх як робочу силу на своїх фабриках. Культовий фільм "Список Шиндлера" отримав незліченну кількість нагород, включаючи сім "Оскарів", три статуетки "Золотий глобус" та дві "Ґреммі". Це одночасно емоційно важкий, але й дуже глибокий фільм про геноцид євреїв за часів Гітлера, який варто подивитися кожному.
2. Соціальна мережа (The Social Network)
Завдяки створенню Facebook Марк Цукерберг став наймолодшим мільярдером у світі. Тож, якщо ви шукаєте мотивуючий факт та пораду, з чого почати кар'єру, можливо, цей фільм саме для вас. Картина "Соціальна мережа" заснована на біографії творця та розкриває захоплюючу історію створення однієї з найпопулярніших соцмереж світу. Фішка автобіографічної драми Девіда Фінчера в унікальному погляді на перебіг подій, які передували створенню фейсбук, а також у темі соціальних взаємин, складнощів ведення бізнесу та темного боку успіху.
3. Аполло 13 (Apollo 13)
Кінострічка розкриває один з найдраматичніших моментів в освоєнні космосу, коли через поломку космічний корабель Аполлон 13 не зміг здійснити посадку на Місяць. Реальна історія, знята режисером Роном Ховардом, вдало передає напруженість та відчуття відповідальності, які супроводжували кожен момент цієї космічної драми. Фільм вирізняється не тільки захоплюючою сюжетною лінією, але й відмінною візуалізацією подій. Це гідна стрічка, що сподобається шанувальникам наукової фантастики та історії космосу. У ролях можна побачити таких відомих акторів як Том Генкс, Білл Пекстон, Кевін Бейкон, Ґері Сініз та Ед Гарріс.
4. Гра в імітацію (The Imitation Game)
Американський історичний трилер 2014 року про британського математика, логіка, криптоаналітика та батька сучасної інформатики Алана Тюрінга. Тюрінг увійшов в історію завдяки безпосередній участі в розшифровці нацистського коду Енігми. Ця подія стала ключовою для перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. На жаль, визнаного генія та науковця спіткала трагічна доля, адже в якийсь момент його особисте життя стало вагомішим за суспільні досягнення. Фільм глибоко досліджує взаємозвязок таланту й геніальності та суспільної оцінки твоїх дій, виносячи соціальні проблеми того часу на перший план.
5. Піаніст (The Pianist)
Кінокартина "Піаніст" — це вражаюча розповідь про талановитого музиканта Владислава Шпільмана. Друга світова війна застала його у Варшаві, а позаяк цей музикант був польским євреєм, його життя було важким і сповненим випробувань. Шпільману вдалося втікти з варшавського гетто та пережити Голокост. Попри складність піднятих тем, фільм безперечно є кінематографічним шедевром свого часу. Він отримав високу оцінку критиків та на 1 березня 2024 року все ще займає 32-гу позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.
6. Вбивці квіткової повні (Killers of the Flower Moon)
Найкращий фільм на основі реальних подій, знятий 2023 року. Стрічка розповідає історію племені осейджів у 1920-х роках. На території, де проживає плем'я, знаходять нафту, що стає джерелом прибутку для багатьох сімей. З часом серед корінних американців відбувається серія таємничих убивств. Головний герой фільму Ернест Баркхарт, який тільки що повернувся з війни, виявляється втягнутим в низку неприємних подій і змушений обирати між почуттям обов'язку та любов'ю, між тим, що правильно, й тим, що вимагає від нього сім'я. Мартін Скорсезе й Леонардо Ді Капріо зняли справжній кіношедевр, взявши за основу однойменну книжку Девіда Ґренна. Фішкою фільму є акцент саме на стосунках між білим американцем та представницею племені осейджів, яку зіграла неперевершена Лілі Гладстоун. Детективна лінія й розслідування вбивств ніби відходять на другий план, додаючи стрічці драматичності та саспенсу.
7. Готель Руанда (Hotel Rwanda)
Потужна драма розповідає про події, які відбувалися в Руанді під час правління тимчасового уряду народності хуту, який прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня 1994 року. Уряд цілеспрямовано здійснював геноцид представників етнічної меншини країни — народності тутсі. Сюжет фільму зосереджений навколо сім'ї менеджера готелю в Кігалі, який врятував сотні життів під час геноциду 1994 року. Історія Пола Русесабагіна знята талановитим режисером Террі Джорджем, який вдало доніс до глядачів жах та героїзм ситуації, коли звичайна людина стає невідомим героєм у жорстокому світі.
8. Людина, яка змінила все (Moneyball)
Біографічна драма режисера Беннетта Міллера розповідає історію менеджера бейсбольної команди “Окленд Ейс” Біллі Біна, який змінює підхід до гри за допомогою аналітики та статистики. Це одне з найбільш вдалих рішень в кінематографі, адже режисеру вдалося відтворити динаміку світу бейсболу та показати, як саме інновації здатні змінити гру. Фільм спричинив фурор у прокаті та завоював серця глядачів завдяки відмінній акторській грі Бреда Пітта та Джона Хілла.
9. Король говорить (The King's Speech)
Прекрасний фільм, який розповідає про реальні події, що відбувалися напередодні та на початку правління короля Великої Британії Георга VI. Принц Альберт з дитинства страждав від заїкання, тому промови давалися йому нелегко. Волею долі, сходячи на престол замість свого старшого брата Девіда, він вимушений брати активну участь в житті суспільства та виголошувати публічні промови. Завдяки зустрічі з логопедом Лайонелом Логом, якого зіграв талановитий Джефрі Раш, король позбувається свого мовного недоліку та зрештою виголошує найвизначнішу промову у своєму житті. У головних ролях також знялися неперевершені Колін Ферт та Гелена Бонем Картер. Це душевна історія про королівські обов'язки та про те, як воля та впертість здатні перемагати найбільші труднощі.
10. Оппенгеймер (Oppenheimer)
Це художній фільм режисера Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Одна з найкращих робіт в американському кінематографі, епічна історія творця атомної бомби та її "батька" Роберта Оппенгеймера — визнаного фізика-теоретика, який хотів змінити світ. Фільм є екранізацією книжки Кая Берда та Мартіна Шервіна "Оппенгеймер. Тріумф та трагедія Американського Прометея". У березні 2024 року стрічка здобула 7 статуеток премії "Оскар", зокрема у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща режисерська робота".
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