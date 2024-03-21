Верховна Рада ухвалила постанову щодо передачі повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації. Таку ініціативу Запорізької ОВА підтримали 236 народних депутатів, зокрема від політсил "Слуга народу" і "Батьківщина".

Про результати голосування розповів парламентар від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

У пояснювальній записці зазначається, що Запорізька ОВА звернулася до президента з проханням надати їй ці повноваження у зв'язку з тим, що сесії Запорізької облради не проводяться вже майже два роки.

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А це більш ніж у 4 рази перевищує максимально допустимі строки, встановлені законом. Зокрема, з 24 лютого 2022 р сесія облради проводилася один раз - у березні 2022 року дистанційно.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, своєю чергою, назвав це рішення "прецедентом, зумовленим діями депутатського корпусу".

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За його даними, голова Запорізької облради Олена Жук пʼять разів намагалася зібрати сесію, втім, кворуму жодного разу не було.

"В Запорізькій облраді 7 фракцій і 84 депутати. Зокрема, й ті політичні сили, які представлені в парламенті. Більше 22-х депутатів не збиралося”, - написав Лукашук.

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Згідно з проєктом постанови, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після його припинення чи скасування Запорізька ОВА і начальник Запорізької ОВА, крім повноважень, передбачених Законом України "Про правовий режим воєнного стану" до їхньої компетенції, здійснюватимуть також повноваження, передбачені частиною третьою статті 10 і частиною третьою статті 15 зазначеного закону.

Напередодні про можливий розпуск Запорізької облради говорив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, Кличко підтвердив звільнення керівництва "Київпастрансу".