Сполучені Штати заявили, що розпочали евакуацію своїх громадян із Гаїті гелікоптерами на тлі повідомлень про новий спалах насильства в столиці цієї карибської країни, в якій вже кілька тижнів безчинствують озброєні банди, а в найбагатших містах тривають справжні стрілецькі бої. Представник державного департаменту Ведант Патель повідомив журналістам у середу, що зафрахтовані урядом гелікоптери почали переправляти евакуйованих із Порт-о-Пренса до Домініканської Республіки, яка ділить із Гаїті острів Еспаньола. «Насильство на території Порт-о-Пренса було жахливим, і ситуація з безпекою, безумовно, є дуже загрозливою, але ми б не проводили таку операцію, якби не були впевнені, що це безпечно, і не мали б підтвердження експертів з цього приводу», – сказав Пател – The Guardian

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У той час як США та Європа намагаються відрізати Росію від західної фінансової системи, Москва знаходить обхідні шляхи до неї. Ключову роль у цьому обході відіграють банки в Перській затоці та Європі, які досі підтримують зв’язки з Росією. Але зусилля Вашингтона закрити ці лазівки, схоже, таки увінчалися успіхом. Головний державний банк Дубая закрив рахунки деяких російських олігархів і торговців російською нафтою. Турецькі кредитори починають побоюватися вести бізнес із тим, хто хоч якось пов’язаний з Росією. США, зокрема, з цього приводу звернули увагу на деяких банкірів у Відні, іншому світовому фінансовому центрі – WSJ

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Президент Португалії запропонував правоцентристському політику Луїшу Монтенегро сформувати уряд меншості. Очолювана ним партія Демократичний альянс (AD) перемогла на дострокових виборах цього місяця, але не змогла здобути більшість у парламенті. Демальянс відмовився співпрацювати з ультраправою партією Чега, яка здобула рекордну кількість місць у парламенті. Португалія, якою з 2015 року керують соціалісти, зараз має найбільш фрагментований парламент з часів падіння диктатури півстоліття тому. Президент країни Марсело Ребелу де Соуза запропонував Луїшу Монтенегро посаду прем'єр-міністра у четвер після консультації з лідерами партії. AD здобула на виборах 80 місць у парламенті, що значно менше 116, необхідних для отримання більшості. Для ухвалення законів партія потребуватиме підтримки або соціалістів, які мають 78 мандатів, або партії Chega (це слово португальською означає «досить»), яка отримала 50 місці у парламенті – BBC

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Російські ракетні обстріли Харкова та Києва за останню добу призвели до загибелі щонайменше п'ятьох людей і до поранення десятків. В обох найбільших українських містах обстріли завдали значних матеріальних збитків. Це була наймасованіша ракетна атака на українську столицю за останні кілька тижнів. Україна заявила, що її ППО вдалося перехопити всі 31 ракети, випущені по Києву. Але уламки збитих ракет поранили багатьох киян, зокрема й дитину.

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Джаред Кушнер високо оцінив «дуже цінний» потенціал «прибережної власності» Гази й запропонував Ізраїлю виселити звідси мешканців, поки він «очищатиме» прибережну смугу. Колишній торговець нерухомістю, одружений на доньці Дональда Трампа Іванці, зробив ці коментарі 15 лютого в інтерв’ю Гарвардському університету. Інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі «Близькосхідної ініціативи», програми Гарвардської школи державного управління імені Кеннеді, на початку цього місяця. Кушнер був старшим радником із зовнішньої політики за часів президентства Трампа, зокрема, йому було доручено підготувати мирний план для Близького Сходу. Критики плану, який передбачав укладення Ізраїлем угод про нормалізацію відносин із країнами Перської затоки, заявили, що автор плану взагалі проігнорував питання про майбутнє палестинців. Його зауваження в гарвардському інтерв'ю дають певне уявлення про можливу політику щодо вирішення проблем Близького Сходу, яку буде проводити Трамп у разі свого повернення у Білий дім, зокрема щодо пошуку шляхів до укладення угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем. «Прибережна власність Гази могла б бути дуже цінною... якби люди тут зосередилися на пошуку засобів до існування», – сказав Кушнер своєму інтерв’юеру, декану факультету «Близькосхідної ініціативи», професору Тареку Масуду. Кушнер також висловив своє невдоволення з приводу того, що «всі гроші», які пішли на побудову підземної мережі тунелів та на купівлю боєприпасів замість освіти та інновацій. «Ситуація там не надто сприятлива, але з точки зору Ізраїлю я зробив би все можливе, щоб виселити звідти людей, а потім очистити територію», – заявив Кушнер. «Але я не думаю, що Ізраїль погодиться з тим, що вони не хочуть, аби ці люди потім повернулися туди». Масуд відповів, що тут «є багато про що поговорити». Кушнер також запропонував Ізраїлю перемістити цивільних із Гази в пустелю Негев на півдні Ізраїлю – The Guardian

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В ході однієї із найхимерніших на сьогодні спроб ухилитися від призову в українське військо син працівника ТЦК намагався вплав нелегально потрапити до Румунії. Про цю таємну операцію стало відомо в понеділок, коли румунські прикордонники затримали 25-річного українця на румунському березі річки Дунай і повідомили про це українським прикордонникам. Під час перевірки з’ясувалося, що хлопець разом із матір’ю та батьком, який є співробітником Ізмаїльського районного ТЦК, вирушили на острів Кислицький і, пред’являючи паспорти прикордонникам, повідомили, що їдуть туди на риболовлю. Через кілька годин чоловік і дружина повернулися вже без сина й відмовилися коментувати його зникнення. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України без спеціального дозволу – Суспільне

Мирні жителі, які мимоволі опинилися в епіцентрі громадянської війни у Судані, розповіли ВВС про численні випадки зґвалтувань, насильства на етнічному грунті та позасудових страт прямо на вулицях. Представники ООН заявили, що тривалий збройний конфлікт занурив цю африканську країну в «один із найстрашніших гуманітарних кошмарів у новітній історії» й може дуже скоро спровокувати найжорстокіший у світі голод. Існують також побоювання, що в Дарфурі, місті на заході країни, незабаром може повторитися те, що США назвали геноцидом 20 років тому. Запекла боротьба за владу між збройними силами країни та колишньою їхньою союзницею – збройним угрупованням із назвою Сили швидкої підтримки (RSF) – призвела до загибелі щонайменше 14 000 цивільних по всій країні, а можливо й набагато більше – BBC