21-22 березня лідери країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі говоритимуть, зокрема про продовження військової підтримки України на тлі затримки американської допомоги і важкої ситуації на фронті через брак боєприпасів.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на саміт визнав, що "протягом десятиліть Європа недостатньо інвестувала у свою безпеку й оборону".

В межах дводенного саміту лідери ЄС розглянуть план використання мільярдів євро прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України. Втім, ухвалення відповідного рішення цими днями, ймовірно, не буде.

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Окрім цього, темою обговорення буде нарощування оборонної готовності держав і розвитку збройної промисловості на тлі прогнозів, що Кремль може не зупинитися в Україні. Зокрема німецькі спецслужби попереджають, що російський напад на одну з країн ЄС може статися вже у 2026 році.

У контексті розширення ЄС лідери країн планують оцінити прогрес України, Молдови та Боснії і Герцоговини.

Нагадаємо, цього тижня Україна отримала перші 4,5 млрд євро в межах допомоги ЄС.