Російська армія завдала удару по Миколаєву балістикою з т.о. Криму, повідомили у Силах оборони півдня України.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство. Пожежу оперативно ліквідували.

На жаль, є жертви. Вже відомо про 6 поранених працівників. Одна жінка загинула", - зазначили у Силах оборони півдня України.

Близько 14:30 місцеві ЗМІ повідомили, що у Миколаєві пролунав потужний вибух. Потім вибух підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич, зазнавши, що Миколаїв атакували балістикою.

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"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото", - зазначив міський голова.